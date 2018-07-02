"Может умереть в любую минуту": чем грозят для Олега Сенцова 50 дней голодовки

От длительного голодания количество осложнений ежедневно увеличивается, говорит нейрохирург и онколог Антон Шкиряк

2 июля – 50-й день голодовки Олега Сенцова. Он находится в отдельной палате медицинской части колонии. Известно, что у Олега обострились проблемы с почками и сердцем. Кризисная ситуация с его здоровьем может наступить в любой момент, подчеркивают врачи.

Очень мало новостей доходит до украинцев о том, как именно чувствует себя Олег. Распространяется информация о том, что он якобы находится на парентеральном питании – введении инъекций из питательной смеси аминокислот, витаминов, минералов и других веществ.

Также адвокат Сенцова сказал, что Олег не получает достаточно полезных веществ, а тюремные врачи "накачивали" Сенцова "коктейлями" незаконно.

Что такое парентеральное питание, почему оно не может заменить полноценную пищу и какие осложнения из-за голодовки появлятся у незаконно удерживаемого в российской тюрьме Олега Сенцова, Styler спросил у украинского нейрохирурга и онколога Антона Шкиряка.

Что такое парентеральное питание?

В целом принцип парентерального питания состоит в обеспечении всеми необходимыми субстратами начиная от белков, жиров, углеводов, также - обеспечении водно-электролитного баланса в организме, комментирует Антон Шкиряк.

"Такое питание проводят, минуя желудочно-кишечный тракт. Этот принцип применяют к тем людям, которые не могут принимать питание естественным путем. Оно, как правило, показано только тогда, когда есть полное или частичное голодание, и как это довольно часто бывает, после крупных операций", - добавляет он.

Коллаж РБК-Украина

А можно ли проводить такие инфузии в условиях мест лишения свободы? Ведь часто звучат мысли, что надеяться на такое питание в условиях российской тюрьмы - просто невозможно. Большинство уверены в том, что там такое питание происходит далеко не так, как должно быть.

Антон Шкиряк объясняет: чтобы проводить такие инфузии, нужны специальные условия.

"Надо считать и стрессовый фактор, который есть при таком голодании. Его величина зависит от степени повреждения тканей, тяжести болезни и уровня обеспечения килокалориями. В среднем должно быть в пределах 40-50 килокалорий на килограмм в сутки. Соответственно, белка – около 1,5 граммов на килограмм в сутки", - объясняет врач.

"От длительного голодания кишечник атрофируется"

В украинских новостях появляется информация о том, что Олегу Сенцову вводят вещества по принципу "все в одном", когда в одной инфузии находятся и жиры, и углеводы, и глюкоза, и фруктоза и другие вещества, добавляет он.

"Не знаю, насколько это правда, но вроде Сенцову сейчас проводят такое парентеральное питание. Это должно обеспечивать энергетическую потребность человека, но всего лишь на 50-55%. Это все равно дает не более половины энергии, которая необходима человеку. Это совершенно нельзя сравнивать с полноценным питанием! Более того: полноценное питание имеет мало отрицательных эффектов, а вот один из негативных эффектов парентерального питания – это изменение кислотно-щелочного баланса человека и атрофия кишечника. Вот в чем проблема! Потому что после длительного голодания кишечник атрофируется", - объясняет врач.

"Сомневаюсь, что кто-то рассчитывает, какие энергетические потребности у него есть"

Особенно настораживает то, что проходит уже аж 50-й день голодовки Олега Сенцова.

Фото: Нейрохирург и онколог Антон Шкиряк (facebook.com/shkiryak.anthony)

"Именно отсутствие нормального питания у человека изменяет слизистую оболочку кишечника, причем за короткий период. Нарушается барьерная функция кишечника. Там уже и бактерии перемещаются во внутреннюю среду, и осложнения могут быть очень серьезные. Поэтому сбалансированные солевые растворы, витамины – это хорошо. Но у Олега может быть проблема с низким или с высоким уровнем сахара", - добавляет Шкиряк.

Но основная и опасная проблема – это атрофия кишечника, подчеркивает врач.

"Поэтому парентеральное питание все равно не решает всех проблем. Оно не является панацеей в такой ситуации. Я сомневаюсь, что кто-то там рассчитывает, какие потребности у него есть и сомневаюсь, что там умножают показатели на стрессовый фактор. Мы же понимаем, где находится Олег! Поэтому я сомневаюсь, что его парентеральное питание соответствует международным стандартам. Как, в принципе, и медицина на просторах СНГ", - говорит Антон Шкиряк.

Какие основные риски для здоровья Олега от такого длительного голодания?

Список таких рисков огромен, но основные – это нарушения осмолярности крови, нарушения электролитного баланса, атрофия кишечника, гипергликемия, говорит врач.

"Осложнений очень-очень много, и каждый день эти осложнения только увеличиваются. И вероятность их увеличивается с геометрической прогрессией. Поэтому если сейчас не вмешаться и не начать активно лечить Олега и не помогать ему, то он может умереть в любую минуту", - подчеркивает нейрохирург.

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Ранее активисты передали обращение Макрону и Меркель с просьбой освободить Сенцова.