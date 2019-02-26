Музыка вне политики? Российские звезды закатили истерику из-за MARUV

MARUV получила поддержку российских звезд

MARUV не поедет на Евровидение 2019 от Украины. Этот факт не остался незамеченным в России. Так, тамошние звезды, артисты и продюсеры критикуют украинцев и считают себя "более человечными".

Например, известный продюсер-украинофоб Иосиф Пригожин, ранее предложивший послать MARUV на песенный конкурс от России, в прямом эфире на росТВ заявил, что украинское правительство ведет себя агрессивно по отношению к конкурсанткам на Евровидение.

"Ставят девчонок в заложники и спрашивают: "Чей Крым?" - сказал Пригожин и истерично добавил, что "во всем виноват Порошенко".

О скандале высказался еще один продюсер Виктор Дробыш. По его словам, "это последнее дело - приплетать политику к музыке".

"Политики Украины пиарятся больше, чем артисты. Мне очень приятно, что позиция России здесь "Добро пожаловать!". Украинцы у нас становятся лучшими певцами и певицами года", - заявил он.

Его также "возмутили" украинские звезды, которые "выступают против коллег из России и при этом спокойно приезжают и зарабатывают десятки тысяч евро за один визит" в РФ.

Еще один знатный украинофоб Армен Гаспарян также "наехал" на украинцев.

"Пора Киеву заходить с козырей: отправить туда вокальное трио "Бандерасы" в составе Порошенко, Парубий, Турчинов с песней "Выкопали хлопцы схрон", - типа пошутил Гаспарян в своем Twitter.

Ранее MARUV заявила, что не поедет на Евровидение от Украины, потому что "музыкант, а не бита на политической арене". Таким образом певица сделала свой выбор в пользу концертов в РФ.