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Надоело быть жертвой: на Волыни мать троих детей убила супруга

STYLERЖизнь    20.02.2019 - 15:58
Надоело быть жертвой: на Волыни мать троих детей убила супруга
Коллаж РБК-Украина

Злоумышленница сделала лишь один удар ножом, который пришелся в область сердца

18 февраля около двух часов ночи в селе Замшаны (Волынская область) разъяренная 38-летняя женщина смертельно ранила ножом своего 49-летнего мужа. Об этом проинформировали в соцсети Facebook.

В семье Калачук, где произошла трагедия, - трое детей. Старшая дочь уже совершеннолетняя, сын - ученик местного учебного заведения, а младшая дочь - еще дошкольного возраста. Семья не числилась как неблагополучная. Однако погибший нередко любил выпить, а после становился агрессивным. 

Отмечается, что по приезду полиции в доме выбиты межкомнатные двери - явный признак того, что женщина защищалась. Также отмечается, что она сделала лишь один удар ножом, который пришелся в область сердца.

Далее напуганная женщина вызвала полицию и скорую. Однако медикам лишь оставалось констатировать смерть пострадавшего. Подозреваемая задержана и доставлена ​​в изолятор временного содержания. Детей правоохранители отвезли к их родному дяде. 

Ранее в Запорожье неадекват избил малолетнюю дочь​​​. Отмечается, что, помимо физического насилия, мужчина пытался подавить жертву психологически, высказывая в ее адрес грубую нецензурную брань. 

Мы рассказывали шокирующую историю украинки о жизни в плену убийцы. Людмила поделилась жуткими подробностями, о которых вспоминает с неподдельным страхом.

А также писали о том, что родители-убийцы жестоко расправились с дочкой. Они наполнили емкость объемом 23 литра кислотой, а после спрятали канистру в шкафу и туда положили тело умершей девочки.

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