Надписи с угрозами: в Днепре вандалы изуродовали стены детского сада (фото)

Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

Сообщается, что стены детского сада были выкрашены за день до инцидента

В Днепре 19 ноября на фасаде детского сада на пересечении улиц Половецкой и Ярослава Мудрого появились гневные надписи. Администрация воспитательного заведения и жители соседних домов возмущены актом вандализма. Подробности инцидента рассказывает Информатор.

В издании предположили, что авторами граффити являются активисты революционно-анархической организации "Ревдія". Сами сторонники радикального движения на вопросы журналистов об их причастности к "настенному искусству" не ответили. Сказали только:

"Ничего плохого в уличном граффити мы не видим. Детский сад не является культурной достопримечательностью, а в граффити отсутствует какая-либо нецензурная лексика".

На фасаде здания красуется цитата из песни группы "Последние танки в Париже": "Пулю — буржую, веревку — ментам". Цитата сопровождается символами анархии и тэгами с названием организации. Также на стене появились трафаретные рисунки со слоганом: "Hasta La Vista Nationalista".

Фото: (dp.informator.ua)

Валерий, работник детского сада, на стенах которого появились надписи рассказал, что раньше на этом месте было кафе "Визит". Однако сейчас там открывают детский сад. Мужчина рассказал, что только вчера здание полностью покрасили, а уже сегодня утром на нем появились эти надписи.

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Видео: (video.rbc.ua)