Над нами решили поглумиться: Ницой сделала громкое заявление о Евровидении 2019

Писательницу смутил договор, который предоставили победительнице

Украинская писательница Лариса Ницой, которая ранее объявила "войну" Википедии из-за Айвазовского, резко высказалась касательно Евровидения 2019. Соответствующий пост опубликован в соцсети Facebook.

"Национальное телевидение решило над нами поглумиться. Сначала Национальное завело на Евровидение кучу конкурсантов-коллаборационистов, сотрудничающих с Россией, заставило украинского зрителя выбирать претендента среди коллаборационистов, а потом сказало: "А зачем вы голосовали за коллаборанта?" - возмущается Ницой.

Также писательницу смутил договор, который предоставили победительнице. Поскольку она считает, что данная формальность не исключает того, что MARUV может нарушить обещание.

Ницой отметила, что исполнительница даже на отборе в Украине говорила не на родном языке, а на русском. Женщина считает, что было бы правильнее отменить ее поездку, а не подписывать договора.

Скриншот: (facebook.com/larysa.nitsoi)

"Это проверка перед выборами. Если общество промолчит, то и сюрпризов на выборах не будет. Проверяют настроения общества, хотят убедиться, легко ли нами управлять, будем ли сопротивляться", - прокомментировал один из пользователей.

Напомним, что недавно писательница заявила, что в Украине языковой закон нужен для того, чтобы защитить украинский язык от заимствованных слов.

Также мы писали о том, что писательница Лариса Ницой прокомментировала скандальное интервью экс-певицы и новоиспеченного политика Анастасии Приходько.