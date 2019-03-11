Напрягают русскоязычные: Вятрович сделал противоречивое заявление

Фото: Владимир Вятрович (РБК-Украина)

Глава Украинского института национальной памяти высказал свою позицию о националистах, которые разговаривают на русском языке

Владимир Вятрович, глава Украинского института национальной памяти, на своей странице в Facebook высказался о русскоязычных националистах.

По его словам, к русскоязычным националистам он относится спокойно, но его напрягают русскоязычные националисты, "потому что они в основном не украинские". Пост Вятровича вызвал оживленную дискуссию, а тем временем он сам в комментарии объяснил свою позицию подробнее.

"Украинцы могут исповедовать разные идеологии. Но особенность украинского национализма в том, что он не возможен без украинского языка. Без нее он перестает быть украинским", - написал историк.

Пост он опубликовал после того, как "Национальный Корпус" вышли на акцию против коррупции в оборонке а также пытались противостоять выступлению Петра Порошенко в Черкассах. Как известно, среди членов "Националнього Корпуса" много русскоязычных.

Скірншот поста (facebook.com/volodymyr.viatrovych)

Значительная часть пользователей согласились с Владимиром Вятровичем. Так, некоторые писали, что русский язык в Украине "напрягает". Другие категорически не соглашались с таким отношением к русскоязычным националистам. Druzhe Orest написал, что национализм как любовь к нации присущ независимо от языка, на котором человек общается.

"Нам может не нравиться положение вещей с языком, но это объективная реальность, настоящее состояние. И бороться за язык надо не "сегодня", а "в завтра", через образование. "Сегодня" изменить нельзя, но можно и нужно объединять людей ради "завтра", на каком бы языке они не разговаривали", - добавил он.

В комментарии к посту историка Олександжр Кондратюк написал, что экстраполировать наблюдения за вчерашними событиями на целое общество – это ошибочно. Он сам много лет вообще не говорил на украинском, однако чувствует себя украинским националистом. Однако он потом перешел на украинский.

Скірншот (facebook.com/volodymyr.viatrovych)

"Впоследствии я исправил свою личную языковую коллизию, отказавшись от русского. Как и прежде, считаю себя националистом. Ошибкой также является отождествление "нацдружин" с национализмом", - написал он.

Владимир Повар вспомнил, что русскоязычные граждане Украины не боятся говорить по-русски и того, что с них за это будут смеяться. А украиноязычные граждане России, которых от 5 до 15 миллионов, за небольшим исключением скрывают свое украинское происхождение, потому что над ними начнут насмехаться.

Напомним, ранее Владимир Вятрович назвал историческую дату, празднование которой на государственном уровне может стать серьезной угрозой для украинской государственности.

Также глава Украинского института национально памяти высказал свое мнение относительно того, почему надо отменить праздник 9 мая и сосредоточиться на 8 мая как дня памяти о людях, которые героически погибли во время Второй мировой войны.