Необычный "деликатес": в Волынской школе детей кормят кашей с червями

Коллаж РБК-Украина

Родители высказывают возмущение и просят СМИ о помощи

В Устилужской СОШ странные "добавки" в каше обнаружили еще месяц назад. Блюдо с червями шокировало всех. Родители школьников устроили скандал, тогда широкой огласки школе удалось избежать. Однако работники учреждения не сделали никаких выводов и в этот раз все повторилось, передает Volodymyr Media.

Жители Устилуг, чьи дети посещают местное учебное заведение, шокированы. Работники школы ничего не изменили и не отреагировали на жалобу должным образом. Обращение к дирекции не дало никаких результатов, поэтому родители просят помощи у СМИ.

По словам родителей, обеды, которые стоят 16 гривен в день, совершенно не соответствуют технологическим картам. В каше, как и раньше, могут попадаться насекомые, а мясные котлеты не первой свежести - вкус и запах крайне неприятен. В чае отсутствует даже намек на сахар.

Большинство родителей готовят детям еду дома либо отправляет в школу с бутербродами. Даже они не столь вредны, как обед в учреждении. На данный момент дело стоит на месте, санитарная служба, по словам взрослых, в конфликте учавствовать отказывается.

Напомним, что доктор извлек из шестилетней девочки нечто омерзительное. Родители обеспокоились тем, что отек носа у девочки не проходит, а наоборот увеличивается. Тогда они и обратились в местную больницу - доктор внимательно осмотрел пациентку и обнаружил инородное тело в левой ноздре ребенка.

Мы писали, что жителя Мелитополя шокировал деликатес с червями. Стоит отметить, что прокомментировать приобретенную рыбу обещал представитель руководства мелитопольского рыбного цеха. Но на момент публикации новости, комментарий от него не поступил.

Мы также сообщали о том, что жительница города Коломыя Ивано-Франковской области в аптеке купила детский чай для своего ребенка. Но, как оказалось, чай был испорчен и в нем были черви.