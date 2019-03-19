Необычный преступник: мужчина три года терроризировал полицейских порно

Преступник пытался оказывать моральное давление на полицейских

В Мариуполе правоохранители задержали 36-летнего мужчину, который в течение трех лет рассылал полицейским порноматериалы. Об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Нацполиции на своей странице в Facebook.

Мужчина регулярно отсылал порно на мобильные телефоны и соцсети сотрудников полиции. Свои действия преступник объяснял неприязнью к полиции.

Во время проверки информации выяснилось, что от рук мужчины пострадало более десятка сотрудников правоохранительных органов.

Фото: facebook.com/Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України

По материалам внутренней безопасности НПУ следственным отделом Центрального ОП ГУНП в Донецкой области, в процессуальным руководством областной прокуратуры, было начато уголовное производство по ч.3 ст.301 УК Украины (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов).

Сейчас мужчине готовят подозрение и ходатайство об избрании меры пресечения. За содеянное злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Фото: facebook.com/Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України

Напомним, что правоохранители нашли убийц военного под Харьковом, тело которого было обнаружено 16 марта за километр от территории воинской части.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве неадекватный человек избил ветерана АТО вместе с его супругой. Молодой человек нанес удар 60-летнему ветерану кастетом в голову.

Мы также писали о том, что 15-летний подросток напал на ветерана АТО, в результате чего 40-летний потерпевший оказался в реанимации с тяжелыми телесными травмами.