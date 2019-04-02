Неоправданный риск: Комаровский резко высказался о популярном десерте для детей

Доктор Комаровский рассказал, стоит ли детям давать десерт "Гоголь-моголь" и к каким последствиям может привести его употребление в пищу. Об этом Евгений Комаровский сообщил на своей странице в соцсети Instagram.

"Как вы относитесь к такому десерту, как "Гоголь-моголь"? Когда его можно давать ребенку? Стоит ли вообще давать ребенку сырое яйцо?" - задали вопрос эксперту.

На что Комаровский ответил, что правильнее было бы давать детям яйца термически обработанные, иначе у ребенка могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем.

"Вы четко должны знать блюда, в состав которых входят яйца в необработанном виде. Дети к сырым яйцам никакого отношения не имеют. Я считаю, что это неоправданный риск и дети должны получать яйца хорошо термически обработанные. Я даже не хочу, чтобы вы давали яйца всмятку. Яйца вкрутую, омлеты - это для ребенка совершенно нормально", - написал врач.

Евгений Комаровский: (скриншот:instagram.com/komarovskiy_kroha)

Напомним, что ранее доктор Комаровский заявил, что врачи-невропатологи часто выписывают младенцам совершенно ненужные препараты.

Мы писали, что Евгений Комаровский рассказал родителям о том, что нужно делать, если у ребенка болит ухо. По словам известного педиатра, неотложная помощь при болях у малыша требуется в нескольких случаях.

Кроме того, Комаровский сообщил, какая обувь идеально подойдет для малыша, который только начинает ходить. Педиатр утверждает, что на годовалого ребенка не нужно сразу натягивать ортопедическую обувь с супинатором, которую часто советуют многие врачи.