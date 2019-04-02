Невиправданий ризик: Комаровський різко висловився про популярний десерт для дітей

Доктор Комаровський розповів, чи варто дітям давати десерт "Гоголь-моголь" і до яких наслідків може призвести вживання його в їжу. Про це Євген Комаровський повідомив на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

"Як ви ставитеся до такого десерту, як "Гоголь-моголь"? Коли його можна давати дитині? Чи варто взагалі давати дитині сире яйце?" - задали питання експерту.

На це Комаровский відповів, що правильніше було б давати дітям яйця термічно оброблені, інакше потім у дитини можуть виникнути серйозні проблеми зі здоров'ям.

"Ви повинні чітко знати страви, до складу яких входять яйця в необробленому вигляді. Діти до сирих яєць ніякого відношення не мають. Я вважаю, що це невиправданий ризик і діти повинні отримувати яйця добре термічно оброблені. Я навіть не хочу, щоб ви давали яйця всмятку. Яйця в круту, омлети - це для дитини абсолютно нормально", - написав лікар.

Євген Комаровський: (скриншот:instagram.com/komarovskiy_kroha)

Нагадаємо, що раніше доктор Комаровський заявив, що лікарі-невропатологи часто виписують дітям абсолютно непотрібні препарати.

Ми писали, що Євген Комаровський розповів батькам про те, що потрібно робити, якщо у дитини болить вухо. За словами відомого педіатра, невідкладна допомога при болях у малюка потрібна в декількох випадках.

Крім того, Комаровський повідомив, яке взуття ідеально підійде для малюка, який тільки починає ходити. Педіатр стверджує, що на однорічну дитину не потрібно відразу натягувати ортопедичне взуття з супінатором, як радять лікарі.