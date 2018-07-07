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В Нежине траур после гибели трех подростков (фото)

STYLERLIFE        07.07.2018 - 20:19
Иллюстративное фото (УНИАН)
Иллюстративное фото (УНИАН)

Трое подростков оказались под бетонной плитой

Трое подростков от 12 до 14 лет в Нежине оказались погребенными под бетонной плитой на территории недостроенного дома. Местные власти объявили трехдневный траур в городе и призвали учреждения города приспустить флаги.

Фото с места происшествия (cn.npu.gov.ua)

Трагедия случилась на окраине города, когда дети гуляли на территории заброшенной стройки.  Полиция открыла два уголовных производства и проводит расследование.

Фото с места происшествия (cn.npu.gov.ua)

Тела погибших детей направлены в местный морг для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, недавно в Чернигове школьница попала в реанимацию, делая селфи. А во львовском трамвае умер пассажир.

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Теги: трагедия, происшествие, подростки
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