В Нежине траур после гибели трех подростков (фото)

Трое подростков оказались под бетонной плитой
Трое подростков от 12 до 14 лет в Нежине оказались погребенными под бетонной плитой на территории недостроенного дома. Местные власти объявили трехдневный траур в городе и призвали учреждения города приспустить флаги.
Фото с места происшествия (cn.npu.gov.ua)
Трагедия случилась на окраине города, когда дети гуляли на территории заброшенной стройки. Полиция открыла два уголовных производства и проводит расследование.
Фото с места происшествия (cn.npu.gov.ua)
Тела погибших детей направлены в местный морг для проведения судебно-медицинской экспертизы.
Напомним, недавно в Чернигове школьница попала в реанимацию, делая селфи. А во львовском трамвае умер пассажир.
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