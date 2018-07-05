Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Чернигове школьница попала в реанимацию после селфи на крыше вагона

STYLERLIFE        05.07.2018 - 13:25
Фото: РБК-Украина
Фото: РБК-Украина

Девочка взобралась на крышу вагона и получила удар током

В Чернигове школьница хотела сделать селфи на крыше вагона и попала в реанимацию из-за удара током. Об этом сообщает полиция области.

Фото: Место происшествия (cn.npu.gov.ua)

"Установлено, что восьмиклассница с тремя друзьями шла по железнодорожным колеям в кафе, а когда оглянулись, то увидели, что девочка залезла на один из вагонов, которые стояли без поезда. Тут же прогремел громкий хлопок и девочка упала на землю", - рассказали правоохранители.

Фото: Место происшествия (cn.npu.gov.ua)

Пострадавшую школьницу госпитализировали. У нее диагностировали ожоги 1-3 степеней, ожоговый шок 2 степени. Сейчас девочка получает полную медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что во Львовской области погиб подросток во время попытки сделать селфи на крыше.Трагедия произошла вечером в четверг, 24 мая, около 22:30. Житель города 2001 года рождения во время попытки сделать фото упал с крыши супермаркета "Фуршет". От полученных травм 17-летний парень погиб в карете скорой медицинской помощи.

Хайп такси #12 с чего нужно начать менять страну

Экстремальное селфи: в Киеве девушка упала с недостроя (видео) Селфи не удалось: в зоопарке лев травмировал 14-летнего украинца
Теги: вагон, селфи
День Национальной полиции Украины: как в Киеве прошли торжества (фоторепортаж)
"Становились на колени": в посольстве США к Герою Украины Игорю Гордийчуку выстроилась очередь
Стала известна причина смерти известного юмориста и звезды КВН
"Нет там на что смотреть": Маркевич раскритиковал сборную России
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь