В Чернигове школьница попала в реанимацию после селфи на крыше вагона

Девочка взобралась на крышу вагона и получила удар током

В Чернигове школьница хотела сделать селфи на крыше вагона и попала в реанимацию из-за удара током. Об этом сообщает полиция области.

Фото: Место происшествия (cn.npu.gov.ua)

"Установлено, что восьмиклассница с тремя друзьями шла по железнодорожным колеям в кафе, а когда оглянулись, то увидели, что девочка залезла на один из вагонов, которые стояли без поезда. Тут же прогремел громкий хлопок и девочка упала на землю", - рассказали правоохранители.

Фото: Место происшествия (cn.npu.gov.ua)

Пострадавшую школьницу госпитализировали. У нее диагностировали ожоги 1-3 степеней, ожоговый шок 2 степени. Сейчас девочка получает полную медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что во Львовской области погиб подросток во время попытки сделать селфи на крыше.Трагедия произошла вечером в четверг, 24 мая, около 22:30. Житель города 2001 года рождения во время попытки сделать фото упал с крыши супермаркета "Фуршет". От полученных травм 17-летний парень погиб в карете скорой медицинской помощи.

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