У Чернігові школярка потрапила в реанімацію після селфи на даху вагона

Дівчинка вилізла на дах вагона і отримала удар струмом

У Чернігові школярка хотіла зробити селфи на даху вагона і потрапила в реанімацію через удар струмом. Про це повідомляє поліція області.

Фото: Місце події (cn.npu.gov.ua)

"Встановлено, що восьмикласниця з трьома друзями йшла по залізничних коліях в кафе, а коли озирнулися, то побачили, що дівчинка залізла на один з вагонів, що стояли без поїзда. Тут же пролунав гучний хлопок і дівчинка впала на землю", - розповіли правоохоронці.

Фото: Місце події (cn.npu.gov.ua)

Постраждалу школярку госпіталізували. У неї діагностували опіки 1-3 ступенів, опіковий шок 2-го ступеня. Зараз дівчинка отримує повну медичну допомогу.

Раніше повідомлялося, що у Львівській області загинув підліток під час спроби зробити селфи на даху.Трагедія сталася ввечері у четвер, 24 травня, близько 22:30. Житель міста 2001 року народження під час спроби зробити фото впав з даху супермаркету "Фуршет". Від отриманих травм 17-річний хлопець загинув у кареті швидкої медичної допомоги.

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