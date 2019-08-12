Новую возлюбленную экс-супруга Ани Лорак нашли на сайте эскорт-услуг (фото 18+)

Новую любовницу экс-супруга Ани Лорак Мурата Налчаджиоглу обнаружили на пикантном сайте, который предлагает разнообразные интимные услуги. Откровенные снимки Самии Ахметовой опубликовал Telegram-канал YOBAJUR.

Отметим, что недавно Мурат публично подтвердил отношения с Самией, разместив в Instagram их совместное фото. Влюбленные сейчас находятся на отдыхе в Испании.

Сама же киевлянка Самия закрыла свой Instagram-аккаунт от посторонних глаз.

Новая любовница бывшего мужа Ани Лорак оказалась на сайте эскорт-услуг (скрин: instagram.com/muratnalca)

По данным канала YOBAJUR, на этот факт Мурату указали пользователи сети. Но турецкий бизнесмен попросту удалил комментарии, а после и вовсе закрыл к ним доступ.

Тем не менее, на одном из сайтов размещено "резюме" девушки с описанием ее данных и почасовой стоимостью услуг. Так, 30 минут проведенных с ней оцениваются в 160 евро, а три часа - в 500 евро.

Новая любовница бывшего мужа Ани Лорак оказалась на сайте эскорт-услуг (фото: YOBAJUR)

Также в сеть попали пикантные снимки девушки. Фото 18+.

Новая любовница бывшего мужа Ани Лорак оказалась на сайте эскорт-услуг (фото: YOBAJUR)

А тем временем поклонники Ани Лорак не устают забрасывать певицу комментариями с просьбами вернуться к Мурату и порвать с новым возлюбленным, который младше певицы на 15 лет.

К слову, не так давно новый любовник Ани Лорак показал интимное фото с певицей, тем самым дав жесткий ответ хейтерам пары.

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