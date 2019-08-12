Нову кохану екс-чоловіка Ані Лорак знайшли на сайті ескорт-послуг (фото 18+)

Нову коханку екс-чоловіка Ані Лорак Мурата Налчаджіоглу виявили на пікантному сайті, який пропонує різноманітні інтимні послуги. Відверті знімки Самії Ахметової опублікував Telegram-канал YOBAJUR.

Зазначимо, що нещодавно Мурат публічно підтвердив стосунки з Самією, розмістивши в Instagram їх спільне фото. Закохані зараз знаходяться на відпочинку в Іспанії.

Сама ж киянка Самія закрила свій Instagram-аккаунт від сторонніх очей.

Нова коханка колишнього чоловіка Ані Лорак виявилася на сайті ескорт-послуг (скрін: instagram.com/muratnalca)

За даними каналу YOBAJUR, на цей факт Мурату вказали користувачі мережі. Але турецький бізнесмен просто видалив коментарі, після чого зовсім закрив доступ до них.

Тим не мен, на одному з сайтів розміщене "резюме" дівчини з описом її даних і погодинною вартістю послуг. Так, 30 хвилин проведених з нею оцінюються в 160 євро, а три години - в 500 євро.

Нова коханка колишнього чоловіка Ані Лорак виявилася на сайті ескорт-послуг (фото: YOBAJUR)

Також у мережу потрапили пікантні знімки дівчини. Фото 18+.

Нова коханка колишнього чоловіка Ані Лорак виявилася на сайті ескорт-послуг (фото: YOBAJUR)

А тим часом шанувальники Ані Лорак не втомлюються закидати співачку коментарями з проханнями повернутися до Мурата і порвати з новим коханим, який молодший за співачку на 15 років.

До речі, не так давно новий коханець Ані Лорак показав інтимне фото з співачкою, тим самим давши жорстку відповідь хейтерам пари.

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