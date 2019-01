Новый скандал на Оскаре: киноакадемиков обвинили в сексизме

Фото: коллаж РБК-Украина

За 91 год в категории "лучший режиссер" были номинированы только 5 женщин

Относительно престижной кинопремией "Оскар" выспыхнул очередной скандал, на этот раз гендерного характера - киноакадемиков упрекнули в том, что в числе номинантов не оказалось женщин-режиссеров и картин, снятых представительницами прекрасного пола.

Так, за 91 год в номинациях престижной кинопремии "Оскар" в категории "лучший режиссер" были номинированы только пять женщин: Лина Вертмюллер ("Seven Beauties", 1975), Джейн Кэмпион ("The Piano", 1994), София Коппола ("Lost in Translation", 2003), Кэтрин Бигелоу (The Hurt Locker, 2009) и Грета Гервиг ("Lady Bird", 2017). При этом Бигелоу стала единственной, кто когда-либо побеждал.

Основательница портала Women and Hollywood Мелисса Сильверстейн упрекнула избирательный орган Академии кинематографических искусств и наук в том, что они не сделали ничего, чтобы изменить такое несправедливое положение вещей. Она считает, что имя Греты Гервиг, номинированной в 2018-м за картину "Леди Берд", было везде, но деньги, история и связи не помогли ей выиграть.

К "наиболее вопиющим упущениям" она отнесла игнорирование фильмов Дебры Граник, Мариэль Хеллер, Карин Кусама, Линн Рамсей и Хлои Чжао.

Сильверстейн считает, что в подобном избирательном гендерном подходе кроется политика.

Как сообщалось ранее, 91-я церемония вручения престижной кинопремии "Оскар" состоится 24 февраля 2019 года традиционно в театре Dolby Theatre в Лос-Анджелесе.

Также мы писали о том, что украинский политик и журналист Владимир Арьев утверждает, что некоторые депутаты в Верховной Раде позволяют себе хамское и безнравственное поведение по отношению к девушкам.

Напомним, что в Украине существует неравенство в оплате труда женщин и мужчин. На данный момент 60% женщин работают на низкооплачиваемых должностях. А порой, оплата труда для женщин и мужчин отличается даже на одних и тех же должностях.