Ножом в спину: в Днепре неизвестные пытались убить мужчину

Мужчине нанесли серьезные ранения

15 марта около 21:40 в Днепре на проспекте Ивана Мазепы, 43, люди обнаружили мужчину, который был серьезно ранен и истекал кровью. Об этом сообщает Информатор.

Очевидцы в срочном порядке позвонили в скорую и пострадавший был госпитализирован. Весь подъезд и лестничная клетка были залиты кровью. Жители дома решили вымыть пол, как только пострадавшего увезли в больницу.

Фото: (dp.informator.ua)

На месте патрульные отыскали нож, который был выкинут неподалеку от места преступления. Сейчас полицейские заняты поисками второго участника конфликта. Место оградили. Подробности инцидента в скором времени выяснят правоохранители.

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