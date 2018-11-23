"Оболонские бои в грязи": в Киеве коммунальщики устроили драку

Видео: YouTube / Kyiv LIVE
В Киеве в районе Оболони между коммунальщиками возник конфликт, который перерос в рукоприкладство и закончился дракой. Соответствующее видео снял случайный свидетель инцидента, который позже опубликовал стычку на Telegram-канале ресурса "Kyiv LIVE", и вскоре ролик попал в открытый доступ на YouTube.
Отмечается, что потасовка произошла во дворе возле многоэтажек на улице Малиновского.
Как видно на кадрах, рабочие трудились на разобранном дорожном полотне. Между двумя мужчинами в оранжевых жилетах началась драка, во время которой оба боролись в грязи.
Фото: скриншот YouTube / pistonczyk
Вскоре к ним подошел третий коммунальщик, который разнял спорящих.
Четвертый в это время спокойно наблюдал за происходящим в сторонке.
После непродолжительной паузы мужчины вернулись к своей работе.
В комментариях к ролику пользователи соцсети иронизируют над инцидентом:
"Оболонские бои в грязи"...
Скрин: YouTube / pistonczyk
Как сообщалось ранее, недавно в Киеве в один из спальных районов произошла массовая драка между сотрудниками коммунальных служб и владельцами авто.
Также мы писали о том, что во Львове патрульные задержали работника коммунального предприятия, который жестоко замучил голубя на глазах у детей.
Напомним, в Киеве заметили дворника, который ездит на гироскутере и одновременно подметает улицу при помощи двух веников.
Видео: РБК-Украина