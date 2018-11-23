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"Оболонские бои в грязи": в Киеве коммунальщики устроили драку

STYLERЖизнь    23.11.2018 - 22:26

Видео: YouTube / Kyiv LIVE

В Киеве в районе Оболони между коммунальщиками возник конфликт, который перерос в рукоприкладство и закончился дракой. Соответствующее видео снял случайный свидетель инцидента, который позже опубликовал стычку на Telegram-канале ресурса "Kyiv LIVE", и вскоре ролик попал в открытый доступ на YouTube.

Отмечается, что потасовка произошла во дворе возле многоэтажек на улице Малиновского.

Как видно на кадрах, рабочие трудились на разобранном дорожном полотне. Между двумя мужчинами в оранжевых жилетах началась драка, во время которой оба боролись в грязи.

 

Фото: скриншот YouTube / pistonczyk

Вскоре к ним подошел третий коммунальщик, который разнял спорящих.

Четвертый в это время спокойно наблюдал за происходящим в сторонке.

После непродолжительной паузы мужчины вернулись к своей работе.

В комментариях к ролику пользователи соцсети иронизируют над инцидентом:

"Оболонские бои в грязи"...

&quot;Оболонские бои в грязи&quot;: в Киеве коммунальщики устроили драку

Скрин: YouTube / pistonczyk

Как сообщалось ранее, недавно в Киеве в один из спальных районов произошла массовая драка между сотрудниками коммунальных служб и владельцами авто.

Также мы писали о том, что во Львове патрульные задержали работника коммунального предприятия, который жестоко замучил голубя на глазах у детей

Напомним, в Киеве заметили дворника, который ездит на гироскутере и одновременно подметает улицу при помощи двух веников. 

Смотрите также:

Видео: РБК-Украина

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