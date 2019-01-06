Обратная сторона Луны: новые уникальные снимки спутника Земли

Иллюстративное фото (Styler, коллаж)

На территории приземлился космический аппарат Китая

В сети появились уникальные снимки обратной стороны Луны, сделанные китайским космическим ретранслятором Queqiao при помощи специально разработанных линз. Об этом говорится в сообщении Чжэцзянского университета.

Так, Queqiao находится на гало-орбите вокруг точки Лагранжа системы Земля-Луна, на расстоянии около 65-80 тысяч километров от поверхности Луны. Сам аппарат имеет 4,2-метровую параболическую антенну.

Фото: специалные линзы (weibo.com)

Также на борту китайского зонда находится радиокомплекс, который проводит поиск низкочастотного радиоизлучения и оптические камеры, разработанные специально для этой миссии.

Фото: обратная сторона Луны (weibo.com)

На опубликованных снимках можно заметить обратную сторону Луны и Землю. Также в кадр попала антенна инструмента, который проводит поиск радиоизлучения.

Фото: обратная сторона Луны (weibo.com)

Ранее мы писали о том, что космический зонд New Horizons NASA приблизился к границе Солнечной системы.

Также сообщалось, что в декабре компания SpaceX успешно запустила ракету-носитель Falcon 9, которая должна вывести на космическую орбиту более 60 микроспутников.