Обратная сторона Луны: новые уникальные снимки спутника Земли

На территории приземлился космический аппарат Китая
В сети появились уникальные снимки обратной стороны Луны, сделанные китайским космическим ретранслятором Queqiao при помощи специально разработанных линз. Об этом говорится в сообщении Чжэцзянского университета.
Так, Queqiao находится на гало-орбите вокруг точки Лагранжа системы Земля-Луна, на расстоянии около 65-80 тысяч километров от поверхности Луны. Сам аппарат имеет 4,2-метровую параболическую антенну.
Фото: специалные линзы (weibo.com)
Также на борту китайского зонда находится радиокомплекс, который проводит поиск низкочастотного радиоизлучения и оптические камеры, разработанные специально для этой миссии.
Фото: обратная сторона Луны (weibo.com)
На опубликованных снимках можно заметить обратную сторону Луны и Землю. Также в кадр попала антенна инструмента, который проводит поиск радиоизлучения.
Фото: обратная сторона Луны (weibo.com)
Ранее мы писали о том, что космический зонд New Horizons NASA приблизился к границе Солнечной системы.
Также сообщалось, что в декабре компания SpaceX успешно запустила ракету-носитель Falcon 9, которая должна вывести на космическую орбиту более 60 микроспутников.