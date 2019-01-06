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Зворотна сторона Місяця: нові унікальні знімки супутника Землі

STYLERЖиття    06.01.2019 - 09:20
Зворотна сторона Місяця: нові унікальні знімки супутника Землі
Ілюстративне фото (Styler, колаж)

На територію приземлився космічний апарат Китаю

У мережі з'явилися унікальні знімки зворотної сторони Місяця, зроблені китайським космічним ретранслятором Queqiao за допомогою спеціально розроблених лінз. Про це йдеться в повідомленні Чжецзянського університету.

Так, Queqiao знаходиться на гало-орбіті навколо точки Лагранжа системи Земля-Місяць, на відстані близько 65-80 тисяч кілометрів від поверхні Місяця. Сам апарат має 4,2-метрову параболічну антену.

Зворотна сторона Місяця: нові унікальні знімки супутника Землі

Фото: специалные лінзи (weibo.com)

Також на борту китайського зонда знаходиться радіокомплекс, який проводить пошук низькочастотного радіовипромінювання та оптичні камери, розроблені спеціально для цієї місії.

Зворотна сторона Місяця: нові унікальні знімки супутника Землі

Фото: зворотний бік Місяця (weibo.com)

На опублікованих знімках можна побачити зворотний бік Місяця і Землю. Також в кадр потрапила антена інструменту, який проводить пошук радіовипромінювання.

Зворотна сторона Місяця: нові унікальні знімки супутника Землі

Фото: зворотний бік Місяця (weibo.com)

Раніше ми писали про те, що космічний зонд New Horizons NASA наблизився до межі Сонячної системи.

Також повідомлялося, що в грудні компанія SpaceX успішно запустила ракету-носій Falcon 9, яка повинна вивести на космічну орбіту понад 60 мікросупутників.

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