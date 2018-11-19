В Одессе мать отдала сына своему знакомому "в рабство"

Иллюстративное фото (ГНСУ)

Обвинительный акт направили в суд

В Одессе 43-летний мужчина около двух месяцев бесплатно использовал 15-летнего парня в качестве бариста в своей торговой палатке. Об этом в понедельник, 19 ноября, рассказали в пресс-службе национальной полиции в области.

Было установлено, что подросток по просьбе матери работал у ее знакомого, якобы, с целью получения практических навыков по приготовлению кофе. Никокого трудового договора работодатель с мальчиком не заключал и по факту за труд не платил. Кстати, рабочий день парня длился по 10 часов, и иногда даже за счет школьных занятий.

Как рассказали в полиции, мать мальчика привлекли к админответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию сына по ст. 184 Кодекса Украины об админправонарушениях, а в отношении ее знакомого открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 150 (эксплуатация детей) УК.

Досудебное следствие уже завершено.

Обвинительный акт направили в суд, рассказал и.о. замначальника следственного отдела Малиновского отдела полиции Степан Кирмикчи.

Теперь правонарушителю грозит наказание в виде ареста на срок до 6 месяцев или ограничение свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Ранее сообщалось, что в Одесской области полиция задержала 13 членов преступной группировки, которые удерживали 94 человека, заставляя их бесплатно работать на сельхозработах.

Напомним, в Киевской области местный житель незаконно удерживал 28 нелегальных мигрантов из Вьетнама.

Также мы писали о том, что недавно в Черниговской области взяли под стражу двух торговцев людьми, которые везли украинок в Германию.

Смотрите также:

Видео: РБК-Украина