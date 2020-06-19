В Одессе подняли на смех коммунальщиков: косили невидимую траву (видео)

В Одессе сотрудники коммунальных служб отметились за странным занятием. Работников увидели на проспекте Гагарина с газонокосилками. Интересно, что коммунальщики делали вид, что стригут траву, там где ее нет. На это обратил внимание местный житель Константин Вахрушев, который разместил видео у себя на странице в Facebook.

Он обратился к представителям местной власти с просьбой прокомментировать действия сотрудников коммунальных служб.

"Прокомментируйте, пожалуйста, я просто не понимаю что они газонокосилкой делают", - написал горожанин под видео.

В Одессе заметили странных коммунальщиков (видео: facebook.com/papa.kosta)

В комментариях украинцы объяснили горожанину, что делали коммунальщики.

Убирают сорняки мотокосой - леска сбивает сорняки почти у основания. Так убирают сорняки с гравия и с плитки.

Очень смешно, спасибо. Напиши какая это улица, я не узнаю.

Проходил сегодня по Крымскому бульвару. Все саженцы сакур, что высаживали с "Добрым делом" изуродованы лесками мотокосилок, куча свежих ран и много прошлогодних. Так никакого толку ни от одной высадки не будет.

Спешил к стоматологу, поэтому не фоткал. Выложу позже отдельным постом.

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