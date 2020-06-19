В Одесі підняли на сміх комунальників: косили невидиму траву (відео)

В Одесі комунальники потрапили на відео за дивним заняттям
В Одесі співробітники комунальних служб відзначилися за дивним заняттям. Працівників побачили на проспекті Гагаріна з газонокосарками. Цікаво, що комунальники робили вигляд, що стрижуть траву, там де її немає. На це звернув увагу місцевий житель Костянтин Вахрушев, який розмістив відео у себе на сторінці в Facebook.
Він звернувся до представників місцевої влади з проханням прокоментувати дії працівників комунальних служб.
"Прокоментуйте, будь ласка, я просто не розумію що вони газонокосаркою роблять", - написав городянин під відео.
В Одесі помітили дивних комунальників (відео: facebook.com/papa.kosta)
В коментарях українці пояснили городянину, що робили комунальники.
Як ми раніше повідомляли, Тищенко порадував київських дітей і жорстко зганьбився.
Автор: Людмила Жукова