В Одесі підняли на сміх комунальників: косили невидиму траву (відео)

В Одесі співробітники комунальних служб відзначилися за дивним заняттям. Працівників побачили на проспекті Гагаріна з газонокосарками. Цікаво, що комунальники робили вигляд, що стрижуть траву, там де її немає. На це звернув увагу місцевий житель Костянтин Вахрушев, який розмістив відео у себе на сторінці в Facebook.

Він звернувся до представників місцевої влади з проханням прокоментувати дії працівників комунальних служб.

"Прокоментуйте, будь ласка, я просто не розумію що вони газонокосаркою роблять", - написав городянин під відео.

В Одесі помітили дивних комунальників (відео: facebook.com/papa.kosta)

В коментарях українці пояснили городянину, що робили комунальники.

Прибирають бур'яни мотокосою - ліска збиває бур'яни майже біля основи. Так прибирають бур'яни з гравію і з плитки.

Дуже смішно, спасибі. Напиши яка це вулиця, я не впізнаю.

Проходив сьогодні по Кримському бульвару. Всі саджанці сакур, що висаджували з "Доброю справою" понівечені лісками мотокосарок, купа свіжих ран і багато минулорічних. Так ніякого толку ні від однієї висадки не буде.

Поспішав до стоматолога, тому не фоткав. Викладу пізніше окремим постом.

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