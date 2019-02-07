Опасные игры: в Одесской области нашли бездыханное тело семилетнего мальчика

Мертвого ребенка нашел старший брат, который в это время возился по хозяйству

В Одесской области произошел ужасный инцидент: в одном из сел Подольского района семилетний мальчик погиб во время игры на стоге сена. Об этом информирует Полиция Одесской области в Facebook.

Бездыханное тело мальчика нашел старший брат, который в это время возился по хозяйству. Врачи, прибывшие по вызову, констатировали смерть ребенка от удушения и сообщили о трагическом событии в полицию.

Правоохранители установили, что ребенок играл на стоге сена во дворе своего дома и запутался в цепях, которые висели на опорах сенохранилища. Семья благополучная и в в поле зрения полиции ни разу не попадала.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований с пометкой "несчастный случай". Тело ребенка направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления окончательной причины смерти.

Мы сообщали, что на Закарпатье мать троих детей задушила младенца. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы причиной смерти малыша было удушение, которое произошло из-за закрытия дыхательных органов мягким предметом.

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