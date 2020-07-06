Под Одессой затопило стадион, который торжественно открыл Зеленский (фото)

В городе Южный Одесской области затопило стадион, который накануне торжественно открыл Владимир Зеленский во время своего двухдневного визита в "южную пальмиру".

ЧП со стадионом школы №1 в Южном произошло почти сразу же после отбытия президента. Начался сильный ливень, и стадион очень быстро превратился из спортивной площадки в бассейн. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Andriy Danylenko.

Стадион был открыт утром 4 июля. К приезду президента спуски к площадке украсили искусственной травой, а также щитами с рекламой стройки. Как пишет издание Наше Місто, Владимира Зеленского встречали на мероприятии митингующие.

После дождя ковры с имитацией травы раздулись и "поплыли", а стадион превратился в огромную сплошную лужу.

В Одесской области ливень затопил бассейн, торжественно открытый Зеленским накануне (фото: facebook.com/Andriy Danylenko)

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский искупался в море в Одессе и засветил "зе кубики". Водные процедуры он вместе с Андреем Ермаком, главой ОП, принимал в том же месте, что и с Андреем Богданом год назад.

Также сообщалось, что пострадавшие после взрыва дома в Киеве некоторое время не могли попасть в новые квартиры от Владимира Зеленского. Позже этот вопрос был решен.