Під Одесою затопило стадіон, який урочисто відкрив Зеленський (фото)

У місті Южне Одеської області затопило стадіон, який напередодні урочисто відкрив Володимир Зеленський під час свого дводенного візиту в "південну пальміру".

НП зі стадіоном школи №1 в Южному сталася майже відразу ж після від'їзду президента. Почалася сильна злива, і стадіон дуже швидко перетворився зі спортивного майданчика на басейн. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив Andriy Danylenko.

Стадіон був відкритий вранці 4 липня. До приїзду президента спуски до майданчика прикрасили штучною травою, а також щитами з рекламою будівництва. Як пише видання Наше Місто, Володимира Зеленського зустрічали на заході мітингувальники.

Після дощу килими з імітацією трави роздулися і "попливли", а стадіон перетворився у величезну суцільну калюжу.

В Одеській області злива затопила басейн, урочисто відкритий Зеленським напередодні (фото: facebook.com/Andriy Danylenko)

Раніше ми писали, що Володимир Зеленський скупався в морі в Одесі і засвітив "зе кубики". Водні процедури він разом з Андрієм Єрмаком, головою ОП, приймав у тому ж місці, що і з Андрієм Богданом рік тому.

Також повідомлялося, що постраждалі після вибуху будинку в Києві певний час не могли потрапити в нові квартири від Володимира Зеленського. Пізніше це питання було вирішене.