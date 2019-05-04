Одичалые: "ЛНРовцы" показали штурм Рейхстага в Луганске (фото)

Боевики показали в оккупированном Луганске представление, на котором пытались имитировать штурм Рейхстага в Германии в 1945 году и противостояние активистов Евромайдана с силовиками в Киеве в 2014 году. Об этом сообщил известный журналист Денис Казанский на своей странице в Facebook, также опубликовав соответствующие фото.

На "шоу" для отображения боевой операции советских войск против немецкой армии по овладению зданием германского парламента послужило здание местного университета. Оно же пригодилось фоном для имитации битвы "Беркута" с протестующими во время Революции Достоинства.

Фото: facebook.com/den.kazansky

Журналист отметил, что на самом деле больше всего это напоминало не Майдан, а события весны 2014 года, когда по Луганску "эти же самые типочки в масках и бегали, и били сотрудников МВД со щитами".

"Люди, которые ненавидят Майдан, сами добровольно воспроизводят Майдан у себя в городе, наряжаются в активистов Правого Сектора и "бьют" ряженый "Беркут", - поделился он впечатлениями от мероприятия в городе, который пережил обстрелы и гибель людей в 2014 году, и в котором боевики "радостно разыгрывают стрельбу и уличные бои".

"На словах - "ЛНРовцы" за мир. В реальности - милитаристская шизофрения. Мало боевых действий на фронте. Нужно еще поиграться в войнушку, повысить угар насилия и дичи. Воистину, нет такого безумия, которое не может произойти в Луганске", - резюмировал Казанский.

Переодетые в "Беркут" "ЛНРовцы" на фоне "загримированного" под Рейхстаг университета в оккупированном Луганске (Фото подконтрольного боевикам СМИ)

В комментариях к сообщению пользователи сети высказывают возмущение подобными "шоу" и указывают на его абсурдность.

"Разруха - она не в клозетах, разруха - она в головах". То безумие - оно не в Луганске. Оно в "русском мире", который туда позвали и который туда пришел...

Дался им этот Рейхстаг! Уморили однообразием. Эксклюзиву дайте! Могли бы, в кои-то веки, зимой битву на Чудском озере изобразить и утонуть в холодных водах...

Перестаньте, б**дь платить им украинские пенсии... быстро вылечатся...

Феерические...

Аж до слез пробрало! В такие моменты начинаешь себя еще больше обожать за адекватность!

Одним словом больные на всю голову... Им что, больше нечем заняться? Абсолютно уродливая пропаганда...

Стоял в луганской дом культуры, колонны, пилоны, треугольником - крыша... Там сейчас Рейхстаг - чемпион креатуры - и "знамяпабеды" над куполом... вах...

А донецкие ответку луганским дадут? А то по перфомансу пока 1-0;

Одичалые...

Я подозреваю, что они там организовывают эти реконструкторские бои с одной целью: выпустить пар местных типочков на виртуальные объекты ненависти, чтоб они реально не накинулись на своих.

Как сообщалось ранее, 25 апреля во временно оккупированной боевиками "ЛНР" Юрьевке произошел взрыв на шахте "Схидкарбон". "Власти" ОРЛО решили звать на помощь российских спасателей из Ростовской области, хотя можно было обратиться к отряду горноспасательной службы из свободного Лисичанска - всего в 200 км от места инцидента. Спасательные операции начались с большой задержкой. Все 17 горняков погибли.