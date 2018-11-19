"Он рыгает": стало известно, как наказали львовскую учительницу за буллинг

Видео: YouTube/ТСН

Львовская учительница, которая унижала 9-летнего ученика за то, что его стошнило в автобусе во время школьной экскурсии, отделалась лишь выговором от руководства школы. Об этом сообщает ТСН.

Конфликт между учительницей младших классов и родителями 9-летнего Дмитрия во львовском лицее №2 начался еще в прошлом учебном году, но в начале ноября папа мальчика опубликовал аудиозапись, которая подтверждала травлю ребенка.

Педагог отказывалась взять мальчика на следующую школьную экскурсию, так как в предыдущей поездке его укачало в автобусе и тошнило. Кроме того, классный руководитель об этом заявляла в присутствии других детей и тем самым унижала ребенка. Дети насмехались с Дмитрия и отказывались с ним садиться за одну парту.

После того, как отец обратился к руководству школы, назначили комиссию. Она в течении нескольких недель разбиралась в ситуации и порекомендовала ограничиться выговором учительнице.

Отец Дмитрия не стал дожидаться выводов комиссии и перевел ребенка в другую школу.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что учительница младших классов одного из львовских лицеев затравила ученика за то, что его тошнило в автобусе во время школьной экскурсии.

А также мы писали о том, что история про травлю 4-классницы в Стрыйской школе получила продолжение.

Видео: РБК-Украина