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"Они ни в чем не раскаиваются": потерпевшие рассказали подробности ДТП с участием Зайцевой

STYLERЖизнь    23.01.2019 - 09:02
"Они ни в чем не раскаиваются": потерпевшие рассказали подробности ДТП с участием Зайцевой
Коллаж РБК-Украина

Семья Берченко не верит в раскаяние водителя Lexus Алены Зайцевой

В Киевском районном суде Харькова состоялось очередное судебное заседание по делу Алены Зайцевой: повторно допросили потерпевших в жутком ДТП. Семья Берченко не верит в раскаяние виновных и утверждает, что их заставляли отказаться от обвинений. Об этом информирует Newsroom.

Игорь Берченко вспоминает, что о катастрофе первой ему сообщила супруга. Муж мигом бросил свои дела и они ринулись на место аварии. В тот день их волнению не было предела.

"В тот вечер я просто стоял и брился, когда вдруг забежала жена и сказала о том, что произошло. Мы сразу взяли такси и поехали искать наших девочек. В тот момент старшая дочь находилась на операции. По фотографии медики опознали девочек и сказали, что Диану тоже оперируют. Мы пытались узнать, что с Сашей, но вскоре подошел полицейский и сказал, что мужа Оксаны больше нет", - вспоминает мужчина.

Игорь Берченко добавил, что их семья не верит в раскаяние водителя Lexus Алены Зайцевой. Поскольку после гибели Саши им кидали деньги, пытаясь всячески "замять" дело. 

"По 50 тысяч гривен мы получили 10 и 16 ноября, но Диана умерла раньше, 26 октября. Деньги пришли от некой Ивановой. Моя жена встретилась с ней и попросила номер карты, чтобы вернуть деньги. Та спокойно написала его", - отметил мужчина.

Оксана Евтеева, которая потеряла в автокатастрофе сестру и мужа, также не верит в искренность слов обвиняемых. Говорит, что ей через адвоката предложили помощь взамен на отказ от обвинений.

"Они ни в чем не раскаиваются, а хотят, чтобы все поскорее закончилось, в то время как моя реабилитация длится второй год", - рассказала пострадавшая.

Ранее мы писали новые скандальные подробности аварии с участием Зайцевой. По словам адвоката, информация о состоянии Елены Зайцевой тщательно скрывается, поскольку даже эксперты отказываются отвечать на вопрос, находилась ли она под действием наркотиков во время аварии.

Напомним, что муж Елизаветы II попал в аварию. Инцидент произошел вечером 17 января возле имения Сандрингем, графство Норфолк, в восточной Англии. 

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