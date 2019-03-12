Опасно для жизни: Комаровский рассказал, как уберечь маленьких детей

Комаровский дал несколько дельных советов о безопасности малышей

Доктор Комаровский, который ранее рассказал, как избежать появления бородавок у детей, сообщил о мерах предосторожности, которые должны принимать родители, чтобы обезопасить ребенка.

По словам педиатра, не стоит надеятся, что вашему ребенку просто повезет, поскольку окружающий мир, к которому приспособлены взрослые, може представлять реальную опасность для жизни ребенка.

Советы от доктора предназначены, как для младенцев, так и детей немного постарше, которые могут не только свалиться, но и вскарабкаться на возвышение.

Не оставляйте младенца одного на поверхностях, которые не имеют ограждений (пеленальный столик, кровать, диван, стол и т. д.)

Не разрешайте другим детям носить вашего ребенка на руках.

Будьте осторожны с игрушками в кровати или манеже - они не должны превратиться в ступеньки и дать ребенку возможность выбраться (выпасть) из кроватки.

При подъеме боковых стенок детских кроваток обязательно фиксируйте их защелками.

Используйте ремни безопасности в колясках и автомобильных креслах.

Не ставьте мебель возле окон.

Углы и острые края мебели закрывайте специальными защитными угловыми накладками.

На окнах обязательно установите защитау от возможного открытия их ребенком.

Москитные сетки защищают только от комаров и мух - годовалый ребенок может легко выпасть, опершись на сетку.

Комаровский рассказал о защите детей от травматизма (фото: proofed.com)

Блокируйте двери на балкон и входы-выходы с лестниц.

Убирайте игрушки, которые дети разбросали по полу.

Не разрешайте прыгать на кроватях, диванах и т. д.⠀

Кладите резиновые коврики там, где скользко (в бассейне, в ванной).

Все острые предметы (ножи, вилки, ножницы, иглы, мамин маникюрный набор и т. д.) храните в закрывающихся ящиках с защелкой-замком.

Все стеклянное - держите высоко или в закрывающихся шкафах.⠀

Прячьте (фиксируйте) неустойчивую мебель (табуретки, стулья и т. д.).

Обезопасив свой дом, будьте особо осторожны, покидая его, советует доктор. Ваши друзья могут быть не так бдительны, как вы, или не иметь детей. Внимательно следите за ребенком в гостях.

К слову, ранее Евгений Комаровский рассказал, какой напиток для детей является самым полезным.

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