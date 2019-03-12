Опасно для жизни: Комаровский рассказал, как уберечь маленьких детей

Комаровский дал несколько дельных советов о безопасности малышей
Доктор Комаровский, который ранее рассказал, как избежать появления бородавок у детей, сообщил о мерах предосторожности, которые должны принимать родители, чтобы обезопасить ребенка.
По словам педиатра, не стоит надеятся, что вашему ребенку просто повезет, поскольку окружающий мир, к которому приспособлены взрослые, може представлять реальную опасность для жизни ребенка.
Советы от доктора предназначены, как для младенцев, так и детей немного постарше, которые могут не только свалиться, но и вскарабкаться на возвышение.
Комаровский рассказал о защите детей от травматизма (фото: proofed.com)
Обезопасив свой дом, будьте особо осторожны, покидая его, советует доктор. Ваши друзья могут быть не так бдительны, как вы, или не иметь детей. Внимательно следите за ребенком в гостях.
К слову, ранее Евгений Комаровский рассказал, какой напиток для детей является самым полезным.
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