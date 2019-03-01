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Опасные объявления: украинцев предупредили о "компьютерных" мошенниках

STYLERЖизнь    01.03.2019 - 10:28
Опасные объявления: украинцев предупредили о "компьютерных" мошенниках
Фото: коллаж РБК-Украина

Приблизительно 60% объявлений о "компьютерных мастерах" - от мошенников

Украинцев предупредили о мошенниках, которые заняли нишу "компьютерных мастеров" и предлагают решить пробемы с вашими девайсами, но на практике обманывают доверчивых клиентов, отбирают деньги и технику. На улицах столицы и других крупных городов квартирные воры расклеили тонны опасных объявлений. Как отмечает "Сегодня", в худшем случае вместо афериста можно наткнуться даже на убийцу.   

Наверняка многие видели на столбах и киосках объявления о специалистах, которые недорого (около 80 гривен) и оперативно могут исправить проблемы на ваших компьютерах.

Предлагается выезд специалиста на дом. Обычно объявления сопровождается привлекательным фото "мастера". При этом на самих снимках изображены различные актеры.

Когда журналисты решили позвонить по указанным номерам, им ответила девушка и заверила, что специалист в настоящее время занят. Она предложила самим привезти технику в офис. При этом имя мастера и человека с объявления отличались. 

По словам эксперта по безопасности Руслана Болгова, люди, которые зовут домой незнакомцев "со столбов", должны быть готовыми к тому, что ими окажутся воры, шарлатаны или даже убийцы.

Он предупредил, что грабители за секунды смогут найти в квартирах ценные вещи.

Отмечается, что "настоящими" являются только около 40% подобных объявлений.

Как сообщалось ранее, недавно в Одессе полиция задержала двух мошенников, которые 4 года продавали украинцам поддельные акции американской компании Tesla

Также мы писали о том, что ушлые аферисты изобрели новую схему обмана украинцев.

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