На Оскар 2019 вспыхнул нешуточный скандал: все подробности

Церемонию награждения решили сократить

Более 40 известных кинематографистов и режиссеров осудили решение американской академии кинематографических искусств и наук, которая ранее подверглась критике из-за сексизма, о сокращении трансляции церемонии вручения премии "Оскар". Среди недовольных - такие знаменитые представители киноиндустрии, как Мартин Скорсезе, Квентин Тарантино, Энг Ли, Спайк Ли, Дэмьен Шазелл, Спайк Джонз и Роджер Дикинс, пишет Variety.

Отмечается, что на на 91-й церемонии награждения решили не транслировать четыре премии, включая лучшую кинематографию, лучшее редактирование, лучшие прически и макияж и лучший игровой короткометражный фильм.

Десятки кинематографистов подписались под открытым письмом президенту AMPAS Джону Бэйли, в котором призывали отменить это решение. В нем говорится, что "немедленная реакция лидеров отрасли" на решение Академии дает понять, что еще не слишком поздно его отменить.

Письмо было опубликовано среду, через два дня после объявления о том, что четыре категории не будут транслироваться в прямом эфире, но представлены в откладываемой и отредактированной версии во время телевизионной церемонии Оскара 24 февраля.

"Когда признание тех, кто несет ответственность за создание выдающегося кинематографа, уменьшается из-за самого института, целью которого является его защита, мы больше не поддерживаем дух обещания Академии прославлять кино как форму совместного искусства", - говорится в письме.

Как сообщалось ранее, недавно американская академия назвала имена актеров, которые будут вручать награды лауреатам премии Оскар-2019 24 февраля. В список среди прочих звездных фамилий попали и имена звезд сериала "Игра престолов" Эмилии Кларк и Джейсона Момоа.

Напомним, 91-я церемония вручения престижной кинопремии "Оскар" состоится 24 февраля 2019 года традиционно в театре Dolby Theatre в Лос-Анджелесе.