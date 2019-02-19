Оставили школьника на морозе: история получила продолжение

Украинцы высказали сомнения в том, что наказан именно тот, кто виноват

История о львовском школьнике, которого преподаватели оставили на морозе одного на границе, так как у него были проблемы с загранпаспортом, получила неожиданное продолжение. Об этом сообщает издание "Твое місто".

Инцидент со школьником произошел в начале января. Школьники из львовской школы №98 отправились в автобусный тур в Италию. Но на границе выяснилось, что у одного из старшеклассников проблемы с документами. Мама по ошибке дала с собой сыну не биометрический паспорт, а обычный. Как только мальчик заметил ошибку, он тут же сообщил об этом завучу, которая сопровождала детей в поездке. Но она ответила, что ждать маму с другим документом они не будут и просто оставила ребенка на границе.

После того как разгорелся скандал, завуч пыталась оправдаться и переложить ответственность сначала на мать, которая допустила ошибку, потом на пограничников, которым она якобы поручила ребенка и попросила посадить его на попутную машину до Львова.

Однако пограничники опровергли ее слова и сообщили, что они не имели понятия, что из автобуса высадили несовершеннолетнего и оставили без присмотра. Мальчик смог самостоятельно добраться до города, но сильно замерз и слег в больницу.

По данному факту было проведено служебное расследование. Директор школы получила выговор, а завуч школы была уволена.

"Мы проверили факты, которые сообщила мать. Руководителю школы Людмиле Зембе сделали выговор. А завуча Татьяну Мных уволили с должности, сейчас она работает учителем украинского языка. Далее директор школы должна рассмотреть вопрос об увольнении учителя. Мы просто рекомендуем, так как школы имеют кадровую автономию, а директор школы является прямым работодателем", - прокомментировала руководитель управления образования Львовского горсовета Зоряна Довганык.

Десятиклассник, который попал в такую неприятную историю, выздоровел и вернулся в школу. Его мама сообщила, что больше никуда не обращалась и хочет, чтобы сын спокойно закончил учебу.

Мнения украинцев по поводу этой истории разделились. Одни считают, что виновата учительница, которая перед поездкой не проверила документы у всех детей, еще до посадки в автобус. Другие считают, что во всем виновата мама, которая перепутала сыну документы.

Скриншот комментариев (facebook.com/tvoyemisto)

Напомним, ранее мы писали о том, что скандал с экскурсией в Италию получил продолжение.

А также рассказывали о том, что пограничники рассказали, как было на самом деле в истории с оставленным школьником.