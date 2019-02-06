Отрезал голову девушке: что "светит" одесскому нелюдю

Коллаж РБК-Украина

Злоумышленник планировал имитировать разбойное нападение, но ничего не удалось

27 февраля в одной из квартир Одессы нашли окровавленное тело 28-летней женщины. Полиция нашла и задержала подозреваемого, 31 января суд продлил обвиняемому меру пресечения.

Указывается, что женщина сутки не выходила на связь, что вызвало волнение у близких. А когда они попали в квартиру - ужаснулись: бездыханное тело было залито кровью, а место, где была голова, злоумышленник прикрыл полотенцем. Рядом лежали ключи от квартиры и кнопка сигнализации.

Установлено, что обвиняемый нанес рукояткой пистолета один удар по лицу девушки, а затем совершил смертельный выстрел ей в голову. После совершения преступления злоумышленник сбежал, однако через час вернулся, чтобы имитировать разбойное нападение и достать из головы умершей пулю.

Сначала убийца пытался достать пулю кухонным ножом, но поскольку ничего не вышло, он отрезал жертве голову и, положив в пакет, забрал с собой. На убийство он пошел из-за того, что Анна отказала ему в близости.

В связи с этим Киевский районный суд города Одессы продлил меру пресечения жестокому убийце (ч.1 ст.115, ч.3 ст. 185, ч.1 ст. 263, ч.1 ст. 263-1, ч.2 ст. 345 УКУ).

Ранее мы сообщали, что 32-летний киевлянин, который 1 февраля на Лесном массиве в Киеве устроил стрельбу, в результате чего пострадал 4-летний мальчик, рассказал детали инцидента.

Также мы писали о том, что Киевская местная прокуратура завершила досудебное расследование по подозрению 36-летней Катерины Бабкиной в умышленном убийстве своих детей и направила женщину на принудительное лечение.