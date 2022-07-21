Я отвезу мою Русю домой: муж Писанки назвал причину смерти актрисы

Игорь Исаков признался, что долго не мог заставить себя открыть социальные сети и ответить на сообщения друзей.

"Я просто боялся, что у меня не хватит слез все это прочитать. Простите, кому не ответил. Буду понемногу. Спасибо. Не нахожу слов, насколько я благодарен всем нашим с Русичкой друзьям…", - написал Игорь.

У Русланы Писанки был рак

Он сообщил, что у Русланы Писанки был рак и она очень боролась с болезнью.

"Знаю, что должен сообщить, поэтому: у Руси был рак. К сожалению, агрессивная форма и немного запущенный. К сожалению, иммунитет не выдержал. Но так, как боролась она, я бы не смог даже наполовину", - объяснил муж актрисы.

Он добавил, что Руслану Писанку будут кремировать. Первое место прощания - в городе Кайзерслаутерн, Германия.

"Время и точное место буду знать в понедельник, поэтому сообщу дополнительно. Потом, после оформления всех бумаг, я отвезу мою Русю домой. В Киев. Как быстро - будет зависеть от скорости оформления. Поэтому место и время похорон в Киеве напишу дополнительно", - сообщил Игорь Исаков.

Он поблагодарил всех и признался, что сейчас он раздавлен, сломлен и уничтожен.

"Знаю, что это никогда бы не понравилось моей жене, поэтому стараюсь понемногу начинать отпускать. Попробую понять смысл ее любимого выражения: "жизнь прекрасна". Люблю вас. Благодарен за то, что вы разделяете эту боль со мной", - добавил муж артистки.

Фото: Руслана Писанка и Игорь Исаков (facebook.com/igorisakov)

Встретились в тяжелый период жизни

Руслана Писанка в одном из интервью рассказала, что познакомилась с мужем в 2009 году. Она тогда осталась без работы и едва сводила концы с концами, жила в долгах и за счет своих родителей-пенсионеров.

С Игорем они познакомились на сайте знакомств. И на первое свидание она опоздала. А через год пара задумалась о совместном проживании.

Через некоторое время сыграли свадьбу, о которой знали только близкие друзья. И информации в СМИ попала только через несколько месяцев.

Руслана Писанка и Игорь Исаков (facebook.com/igorisakov)

Игорь помог Руслане достроить загородный дом, где они потом и поселились. А еще полностью изменил ее обычную жизнь. Совместных детей у них не было, и они договорились не переживать по этому поводу. У Игоря есть взрослый сын, с которым у Русланы были прекрасные отношения.

Руслана Писанка скончалась 17 июля в возрасте 56 лет в Германии. Известно, что незадолго до смерти она тяжело болела. Она никому не рассказывала об онкологии и строила планы на будущее.