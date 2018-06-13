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"Падеж до 80-90%": в Харьковской области массово вымирают пчелы (фото)

STYLERLIFE        13.06.2018 - 16:16
Фото: facebook.com/Yuriy Pavlenko
Фото: facebook.com/Yuriy Pavlenko

Местные жители винят аграриев, которые обработали поля ядохимикатами

В Харьковской области массово вымирают пчелы. Об этом сообщил Юрий Павленко на своей странице в Facebook.

Фото: facebook.com/Yuriy Pavlenko

Он рассказал, что за период с 7-11 июня в Золочевском и Богодуховском р-нах Харьковской области произошла массовая травля пчел, по предварительным данным ядохимикатами, которыми обработали поле гороха.

Фото: facebook.com/Yuriy Pavlenko

"Падеж пчелы до 80-90%! Местными жителями на складе ядохимикатов агрофирмы им. Г.С. Сковороды обнаружены безхозно брошенными канистры с остатками инсектицида 2й группы опасности. На этикетке четко обозначено предостережение и опасность применения данного препарата в близи водоемов и пасек", - отметил Юрий.

Фото: facebook.com/Yuriy Pavlenko

По его словам, важно понимать, что вместе с пчелами погибли и другие опылители садов, огородов, с/х культур - а это означает недобор крестьянами и фермерами урожая овощей, ягод, подсолнечника, гречихи. Такими действиями безответственных аграриев нанесен серьезнейший удар по экономике региона, по экологической безопасности, по социальной стабильности. Многие жители этих сел практически полностью потеряли средства к существованию, так как пчелы и огород было единственным, что кормило их семьи!

Фото: facebook.com/Yuriy Pavlenko

"Не исключено, что вред от применения данного инсектицида может перейти на продукты питания, в частности в горох который обрабатывали и во всю дальнейшую производимую на его основе продукцию. Я не юрист, но полагаю, что виновным в данной травле могут грозить кроме админ статей и возмещения убытков такие статьи УК как: жестокое обращение с животными, нанесение ущерба экологии и другие", - считает Павленко.

Ранее сообщалось, что на Волыни за два дня погибли тысячи пчел.

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Теги: пчелы
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