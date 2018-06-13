"Падіж до 80-90%": у Харківській області масово вимирають бджоли (фото)

Місцеві жителі звинувачують аграріїв, які обробили поля отрутохімікатами

В Харківській області масово вимирають бджоли. Про це повідомив Юрій Павленко на своїй сторінці в Facebook.

Фото: facebook.com/Yuriy Pavlenko

Він розповів, що за період з 7-11 червня у Золочівському та Богодухівському р-нах Харківської області сталася масова цькування бджіл, за попередніми даними отрутохімікатами, якими обробили поле гороху.

Фото: facebook.com/Yuriy Pavlenko

"Падіж бджоли до 80-90%! Місцевими жителями на складі отрутохімікатів агрофірми ім. Р. З. Сковороди виявлені безхозно кинутими каністри з залишками інсектициду 2й групи небезпеки. На етикетці чітко позначено застереження і небезпеку застосування даного препарату поблизу водойм і пасік", - зазначив Юрій.

Фото: facebook.com/Yuriy Pavlenko

За його словами, важливо розуміти, що разом з бджолами загинули та інші запилювачі садів, городів, з/х культур - а це означає недобір селянами і фермерами врожаю овочів, ягід, соняшнику, гречки. Такими діями безвідповідальних аграріїв завдано серйозний удар по економіці регіону, екологічної безпеки, соціальної стабільності. Багато жителів цих сіл практично повністю втратили засоби до існування, так як бджоли і город було єдиним, що годувало їх сім'ї!

Фото: facebook.com/Yuriy Pavlenko

"Не виключено, що шкода від застосування цього інсектициду може перейти на продукти харчування, зокрема в горох який обробляли і на всю подальшу вироблену на його основі продукцію. Я не юрист, але думаю, що винним у даній цькування можуть загрожувати крім адмін статей та відшкодування збитків такі статті КК як: жорстоке поводження з тваринами, нанесення шкоди екології і інші", - вважає Павленко.

Раніше повідомлялося, що на Волині за два дні загинули тисячі бджіл.

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