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Пальчики оближешь! Такие простые и вкусные апельсиновые пирожные вы еще не ели

Автор: Styler

Запах апельсинов и корицы "звучат" очень ароматно, к тому же такое сочетание очень кстати для холодного времени года. А если так пахнет аппетитная выпечка, приготовить которую не составить труда?

Фуд-блогер Дарья Дорошкевич на странице в Instagram предложила приготовить вкуснейшие кексы-пирожные с корицей, которые покорят вкусом.

Апельсиновые кексы-пирожные с коричной корочкой

Этот десерт можно приготовить и в форме пирога, и в форме кекса, и в форме маленьких порционных кексов.



Апельсиновые кексы покорят своим вкусом (instagram.com/treskablog)

Ингридиенты:

(Из расчета для формы диаметром 20 см или кексовой формы)

  • 100 г холодного сливочного масла
  • 150 г пшеничной муки высшего сорта
  • Большая щепотка соли
  • 1 желток
  • 2 апельсина среднего размера
  • 250 мл ряженки
  • 3 крупных яйца
  • 70 г сахара + 1 ст.л. сахара
  • 2 ч.л.корицы
  • 2 ст.л. коричневого сахара

Приготовление:

  • В блендер кладем нарезанное кубиками сливочное масло, добавляем соль, 1 ст.л. сахара и муку. Измельчить продукты до крошки. Добавить желток, измельчить еще раз - должна получиться очень крупная крошка.
  • В смазанную сливочным маслом форму для запекания выложить тесто - разбрасывайте крупную крошку по дну, не надо ее приминать.
  • Снять цедру одного апельсина, выдавить сок 2-х апельсинов. В чашу блендера сложить яйца, добавить апельсиновый сок, цедру, сахар и ряженку. Измельчить до однородности.
  • Залить апельсиновой массой крошку. Сверху очень аккуратно по всей поверхности равномерно насыпать корицу, а затем также равномерно - коричневый сахар.
  • Выпекать в разогретой до 170 градусов духовке 55 мин. Признак готовности - небольшие трещинки на коричной корочке.
  • Готовый десерт полностью охладить, достать из формы и нарезать на квадратики. Приятного аппетита!

Напомним, что ранее мы делились вкуснейшим рецептом хлеба без муки и крахмала для стройной фигуры.

К слову, участница МастерШеф Лилия Стоянова рассказала, как приготовить вкусную итальянскую пасту по простому рецепту.

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