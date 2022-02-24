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Пальчики оближеш! Такі прості і смачні апельсинові тістечка ви ще не їли

Автор: Styler

Запах апельсинів і кориці "звучать" дуже ароматно, до того ж таке поєднання дуже до речі для холодної пори року. А якщо так пахне апетитна випічка, приготувати яку не складе труднощів?

Фуд-блогер Дар'я Дорошкевич на сторінці в Instagram запропонувала приготувати смачні кекси-тістечка з корицею, які підкорять смаком.

Апельсинові кекси-тістечка з коричною скоринкою

Цей десерт можна приготувати і в формі пирога, і в формі кексу, і в формі маленьких порційних кексів.



Апельсинові кекси підкорять своїм смаком (instagram.com/treskablog)

Інгредієнти:

(З розрахунку для форми діаметром 20 см або кексової форми)

  • 100 г холодного вершкового масла
  • 150 г пшеничного борошна вищого гатунку
  • Велика щіпка солі
  • 1 жовток
  • 2 апельсини середнього розміру
  • 250 мл ряжанки
  • 3 великих яйця
  • 70 г цукру + 1 ст. л. цукру
  • 2 ч. л. кориці
  • 2 ст. л. коричневого цукру

Приготування:

  • У блендер кладемо нарізане кубиками вершкове масло, додаємо сіль, 1 ст. л. цукру і борошно. Подрібнити продукти до крихти. Додати жовток, подрібнити ще раз - повинна вийти дуже велика крихта.
  • У змащену вершковим маслом форму для запікання викласти тісто - розкидайте велику крихту по дну, не треба її приминати.
  • Зняти цедру одного апельсина, видавити сік 2-х апельсинів. У чашу блендера скласти яйця, додати апельсиновий сік, цедру, цукор і ряжанку. Подрібнити до однорідності.
  • Залити апельсиновою масою крихту. Зверху дуже акуратно по всій поверхні рівномірно насипати корицю, а потім також рівномірно - коричневий цукор.
  • Випікати в розігрітій до 170 градусів духовці 55 хв. Ознака готовності - невеликі тріщини на коричній скоринці.
  • Готовий десерт повністю охолодити, дістати з форми та нарізати на квадратики. Приємного апетиту!

Нагадаємо, що раніше ми ділилися смачним рецептом хліба без борошна і крохмалю для стрункої фігури.

До слова, учасниця МастерШеф Лілія Стоянова розповіла, як приготувати смачну італійську пасту по простому рецептом.

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