Пальчики оближеш! Такі прості і смачні апельсинові тістечка ви ще не їли

Запах апельсинів і кориці "звучать" дуже ароматно, до того ж таке поєднання дуже до речі для холодної пори року. А якщо так пахне апетитна випічка, приготувати яку не складе труднощів?

Фуд-блогер Дар'я Дорошкевич на сторінці в Instagram запропонувала приготувати смачні кекси-тістечка з корицею, які підкорять смаком.

Готовий десерт повністю охолодити, дістати з форми та нарізати на квадратики. Приємного апетиту!

Випікати в розігрітій до 170 градусів духовці 55 хв. Ознака готовності - невеликі тріщини на коричній скоринці.

Залити апельсиновою масою крихту. Зверху дуже акуратно по всій поверхні рівномірно насипати корицю, а потім також рівномірно - коричневий цукор.

Зняти цедру одного апельсина, видавити сік 2-х апельсинів. У чашу блендера скласти яйця, додати апельсиновий сік, цедру, цукор і ряжанку. Подрібнити до однорідності.

У змащену вершковим маслом форму для запікання викласти тісто - розкидайте велику крихту по дну, не треба її приминати.

(З розрахунку для форми діаметром 20 см або кексової форми)

Цей десерт можна приготувати і в формі пирога, і в формі кексу, і в формі маленьких порційних кексів.

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