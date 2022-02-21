Ресторанна паста за лічені хвилини: приголомшливий рецепт від зірки МастерШеф
Фото: Зірка МастерШеф навчило готувати пасту як в ресторані (instagram.com/chef_stoianova)
Паста - швидка страва італійської кухні, яка виручить, якщо часу на підготовку зовсім немає. Але її можна значно поліпшити та доопрацювати, якщо правильно приготувати.
Зірка МастерШеф Професіонали-3, шеф-кухар Лілія Стоянова запропонувала в Instagram приготувати вдома швидку ресторанну страву, яка сподобається як домашнім, так і гостям.
Паста "Аліо Оліо"
Інгредієнти:
- Паста з твердих сортів пшениці - 100 гр.
- Часник - 2 зубчики
- Чилі перець -1/3 стручка (за бажанням)
- Олія оливкова - 30 гр.
- Томати черрі - 20 гр.
- Пармезан - 20 гр.
- Базилік
- Сіль
Приготування:
- Пасту відварити.
- Часник і перець дрібно нарізати та обсмажити на сковороді в оливковій олії.
- Додати до перцю і часник пасту прямо на сковороду, долити трохи води, в якій варилися спагетті. Готувати, поки майже вся рідина не випарується.
- Перекласти спагетті в тарілку, зверху присипати тертим пармезаном, розкласти шматочки томатів та листочки базиліка.
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