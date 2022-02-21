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Ресторанная паста за считанные минуты: потрясающий рецепт от звезды МастерШеф

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Понедельник 21 февраля 2022 11:02
Ресторанная паста за считанные минуты: потрясающий рецепт от звезды МастерШеф Фото: Звезда МастерШеф научило готовить пасту как в ресторане (instagram.com/chef_stoianova)
Автор: Ольвия Агаркова

Паста – быстрое блюдо итальянской кухни, которое выручит, если времени на готовку совсем нет. Но его можно значительно улучшить и доработать, если правильно приготовить.

Зведа МастерШеф Профессионалы-3, шеф-повар Лилия Стоянова предложила в Instagram приготовить дома быстрое ресторанное блюдо, которое понравится как домашним, так и гостям.

Паста "Алио Олио"

Ингредиенты:

  • Паста из твердых сортов пшеницы - 100 гр.
  • Чеснок - 2 зубчика
  • Чили перец -1/3 стручка (по желанию)
  • Масло оливковое - 30 гр.
  • Томаты черри - 20 гр.
  • Пармезан - 20 гр.
  • Базилик
  • Соль

Приготовление:

  • Пасту отварить.
  • Чеснок и перец мелко нарезать и обжарить на сковороде в оливковом масле.
  • Добавить к перцу и чеснок пасту прямо на сковороду, долить немного воды, в которой варились спагетти. Готовить, пока почти вся жидкость не испарится.
  • Переложить спагетти в тарелку, сверху присыпать тертым пармезаном, разложить кусочки томатов и листочки базилика.

Напомним, что ранее Лилия Стоянова научила готовить вкуснейший куриный рулет, который легко заменит колбасу на бутерброды.

Также победитель МастерШеф11 Богдан Шинкарев поделился пошаговой инструкцией приготовления оригинальной "шубы", которая покорит не только вкусом, но и внешним видом.

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