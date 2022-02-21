Ресторанная паста за считанные минуты: потрясающий рецепт от звезды МастерШеф
Фото: Звезда МастерШеф научило готовить пасту как в ресторане (instagram.com/chef_stoianova)
Паста – быстрое блюдо итальянской кухни, которое выручит, если времени на готовку совсем нет. Но его можно значительно улучшить и доработать, если правильно приготовить.
Зведа МастерШеф Профессионалы-3, шеф-повар Лилия Стоянова предложила в Instagram приготовить дома быстрое ресторанное блюдо, которое понравится как домашним, так и гостям.
Паста "Алио Олио"
Ингредиенты:
- Паста из твердых сортов пшеницы - 100 гр.
- Чеснок - 2 зубчика
- Чили перец -1/3 стручка (по желанию)
- Масло оливковое - 30 гр.
- Томаты черри - 20 гр.
- Пармезан - 20 гр.
- Базилик
- Соль
Приготовление:
- Пасту отварить.
- Чеснок и перец мелко нарезать и обжарить на сковороде в оливковом масле.
- Добавить к перцу и чеснок пасту прямо на сковороду, долить немного воды, в которой варились спагетти. Готовить, пока почти вся жидкость не испарится.
- Переложить спагетти в тарелку, сверху присыпать тертым пармезаном, разложить кусочки томатов и листочки базилика.
Напомним, что ранее Лилия Стоянова научила готовить вкуснейший куриный рулет, который легко заменит колбасу на бутерброды.
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