Вместо колбасы: роскошный куриный рулет по простому рецепту от звезды МастерШеф
Фото: Звезда МастерШеф Лилия Стоянова научило готовить курный рулет (instagram.com/chef_stoianova)
Чем заменить магазинную колбасу на бутерброды, ведь часто хочется просто перекусить с чаем чем-то сытным и вкусным? Есть домашний полезный вариант, который понравится взрослым и детям!
Звезда проекта МастерШеф - финалистка МастерШеф Профессионалы-3 Лилия Стоянова поделилась в Instagram рецептом вкуснейшего куриного рулета, который легко можно использовать для бутербродов вместо колбасы.
Куриный рулет вместо колбасы на бутерброды
Ингредиенты:
- Куриная четверть - 2 шт
- Желатин - 5 гр
- Чеснок - 1 зубчик
- Вяленые томаты - 20 гр
- Крем-сыр - 50 гр
- Соус терияки - 30 гр
- Горчица американская - 20 гр
- Горчица зернистая - 20 гр
- Масло растительное - 20 гр
- Соль, перец по вкусу
Приготовление:
- Удалить кости из куриной тушки, оставив мякоть
- На пищевую пленку разложить мякоть, шкурой вниз. Солим, перчим, посыпаем желатином (так не будет разваливаться, когда остынет)
- Готовим ароматный соус: смешиваем всю горчицу, масло и тертый чеснок
- Смазываем смесью поверхность мяса, после выкладываем томаты и крем-сыр
- Сворачиваем с помощью пищевой пленки в рулет, завязываем плотно края (чтобы вода не попала)
- Варим в течение 30 минут, достаем и даем остыть в пленке (так будет держать форму)
- Выкладываем рулет на противень для запекания и смазываем соусом терияки
- Запекаем в духовке при температуре 180 °С в течении 3-5 минут до золотистой корочки.
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