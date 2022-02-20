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Вместо колбасы: роскошный куриный рулет по простому рецепту от звезды МастерШеф

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Воскресенье 20 февраля 2022 08:46
Вместо колбасы: роскошный куриный рулет по простому рецепту от звезды МастерШеф Фото: Звезда МастерШеф Лилия Стоянова научило готовить курный рулет (instagram.com/chef_stoianova)
Автор: Ольвия Агаркова

Чем заменить магазинную колбасу на бутерброды, ведь часто хочется просто перекусить с чаем чем-то сытным и вкусным? Есть домашний полезный вариант, который понравится взрослым и детям!

Звезда проекта МастерШеф - финалистка МастерШеф Профессионалы-3 Лилия Стоянова поделилась в Instagram рецептом вкуснейшего куриного рулета, который легко можно использовать для бутербродов вместо колбасы.

Куриный рулет вместо колбасы на бутерброды

Ингредиенты:

  • Куриная четверть - 2 шт
  • Желатин - 5 гр
  • Чеснок - 1 зубчик
  • Вяленые томаты - 20 гр
  • Крем-сыр - 50 гр
  • Соус терияки - 30 гр
  • Горчица американская - 20 гр
  • Горчица зернистая - 20 гр
  • Масло растительное - 20 гр
  • Соль, перец по вкусу

Приготовление:

  • Удалить кости из куриной тушки, оставив мякоть
  • На пищевую пленку разложить мякоть, шкурой вниз. Солим, перчим, посыпаем желатином (так не будет разваливаться, когда остынет)
  • Готовим ароматный соус: смешиваем всю горчицу, масло и тертый чеснок
  • Смазываем смесью поверхность мяса, после выкладываем томаты и крем-сыр
  • Сворачиваем с помощью пищевой пленки в рулет, завязываем плотно края (чтобы вода не попала)
  • Варим в течение 30 минут, достаем и даем остыть в пленке (так будет держать форму)
  • Выкладываем рулет на противень для запекания и смазываем соусом терияки
  • Запекаем в духовке при температуре 180 °С в течении 3-5 минут до золотистой корочки.

Напомним, что ранее победитель МастерШеф11 предложил приготовить особенную "шубу" по необычному рецепту.

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