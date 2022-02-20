ru ua
Нд, 20 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Замість ковбаси: розкішний курячий рулет за простим рецептом від зірки МастерШеф

Новость на русском →
Неділя 20 лютого 2022 08:46
Замість ковбаси: розкішний курячий рулет за простим рецептом від зірки МастерШеф Фото: зірка МастерШеф Лілія Стоянова навчило готувати курний рулет (instagram.com/chef_stoianova)
Автор: Ольвія Агаркова

Чим замінити магазинну ковбасу на бутерброди, адже часто хочеться просто перекусити з чаєм чимось ситним і смачним? Є домашній корисний варіант, який сподобається дорослим і дітям!

Зірка проєкту МастерШеф - фіналістка МастерШеф Професіонали-3 Лілія Стоянова поділилася в Instagram рецептом смачного курячого рулету, який легко можна використовувати для бутербродів замість ковбаси.

Курячий рулет замість ковбаси на бутерброди

Інгредієнт:

  • Куряча чверть - 2 шт
  • Желатин - 5 гр
  • Часник - 1 зубчик
  • В'ялені томати - 20 гр
  • Крем-сир - 50 гр
  • Соус теріякі - 30 гр
  • Гірчиця американська - 20 гр
  • Гірчиця зерниста - 20 гр
  • Масло рослинне - 20 гр
  • Сіль, перець на смак

Приготування:

  • Видалити кістки з курячої тушки, залишивши м'якоть
  • На харчову плівку розкласти м'якоть, шкурою вниз. Солимо, перчимо, посипаємо желатином (так не буде розвалюватися, коли охолоне)
  • Готуємо ароматний соус: змішуємо всю гірчицю, масло і тертий часник
  • Змащуємо сумішшю поверхню м'яса, після викладаємо томати та крем-сир
  • Звертаємо за допомогою харчової плівки в рулет, зав'язуємо щільно краї (щоб вода не потрапила)
  • Варимо протягом 30 хвилин, дістаємо і даємо охолонути в плівці (так буде тримати форму)
  • Викладаємо рулет на деко для запікання і змащуємо соусом теріякі
  • Запікаємо в духовці при температурі 180 °С протягом 3-5 хвилин до золотистої скоринки.

Нагадаємо, що раніше переможець МастерШеф11 запропонував приготувати особливу "шубу" за незвичайним рецептом.

А переможниця МастерШеф10 розповіла, як вдома приготувати курочку у вакуумі.

Читайте РБК-Україна в Google News
рецепт Рецепти
LITE
Будинок Голлівуду: Ніколь Кідман, Бенедикт Камбербетч, Пенелопа Крус знялися в сюрреалістичній фотосесії
Будинок Голлівуду: Ніколь Кідман, Бенедикт Камбербетч, Пенелопа Крус знялися в сюрреалістичній фотосесії