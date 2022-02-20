Замість ковбаси: розкішний курячий рулет за простим рецептом від зірки МастерШеф
Фото: зірка МастерШеф Лілія Стоянова навчило готувати курний рулет (instagram.com/chef_stoianova)
Чим замінити магазинну ковбасу на бутерброди, адже часто хочеться просто перекусити з чаєм чимось ситним і смачним? Є домашній корисний варіант, який сподобається дорослим і дітям!
Зірка проєкту МастерШеф - фіналістка МастерШеф Професіонали-3 Лілія Стоянова поділилася в Instagram рецептом смачного курячого рулету, який легко можна використовувати для бутербродів замість ковбаси.
Курячий рулет замість ковбаси на бутерброди
Інгредієнт:
- Куряча чверть - 2 шт
- Желатин - 5 гр
- Часник - 1 зубчик
- В'ялені томати - 20 гр
- Крем-сир - 50 гр
- Соус теріякі - 30 гр
- Гірчиця американська - 20 гр
- Гірчиця зерниста - 20 гр
- Масло рослинне - 20 гр
- Сіль, перець на смак
Приготування:
- Видалити кістки з курячої тушки, залишивши м'якоть
- На харчову плівку розкласти м'якоть, шкурою вниз. Солимо, перчимо, посипаємо желатином (так не буде розвалюватися, коли охолоне)
- Готуємо ароматний соус: змішуємо всю гірчицю, масло і тертий часник
- Змащуємо сумішшю поверхню м'яса, після викладаємо томати та крем-сир
- Звертаємо за допомогою харчової плівки в рулет, зав'язуємо щільно краї (щоб вода не потрапила)
- Варимо протягом 30 хвилин, дістаємо і даємо охолонути в плівці (так буде тримати форму)
- Викладаємо рулет на деко для запікання і змащуємо соусом теріякі
- Запікаємо в духовці при температурі 180 °С протягом 3-5 хвилин до золотистої скоринки.
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