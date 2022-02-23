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Хліб без борошна і дріжджів, який не зашкодить фігурі: економний і простий рецепт

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Середа 23 лютого 2022 10:03
Хліб без борошна і дріжджів, який не зашкодить фігурі: економний і простий рецепт Фото: Домашній хліб можна приготувати без борошна і дріжджів (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

Домашній хліб завжди котирувався куди вище магазинних варіантів. Ще б пак - така випічка натуральна і корисна, її розмітають за лічені секунди. Але борошняне відкладається на талії та боках, що істотно засмучує любителів домашньої випічки. Альтернатива є!

Дієтолог Тетяна Дік на сторінці в Instagram запропонувала приготувати хліб без борошна, без глютену, без лактози, веганський і з одного інгредієнта!

Апетитний гречаний хліб

Хліб без борошна і дріжджів, який не зашкодить фігурі: економний і простий рецепт

Цей смачний хліб не зашкодить фігурі (instagram.com/tatyanadik)

Інгредієнт:

  • Зелена гречка - 500 г
  • 1 ст. л. солі
  • 1 ст. л. меду

Спосіб приготування:

  • На 2 беремо 500 г зеленої гречки. Промиваємо і заливаємо водою (холодної/кімнатної температури), щоб зверху було приблизно на 2 пальці.
  • Ми залишаємо на добу або хоча б з вечора до ранку. Потім перемелюємо блендером.
  • Додаємо столову ложку (без гірки) солі та меду, перемішуємо. І знову залишаємо на добу, накривши рушником.
  • Перед приготуванням можна додати різні спеції або навпаки - цукати, насіння. Буде смачним, як і в солоному, так і в солодкому варіанті.
  • Змащуємо форму маслом (ця кількість тіста розрахована на 2 форми)
  • Відправляємо приблизно на 60-80 хвилин в духовку при 180°.
  • Зверху утворюється скоринка, але всередині хліб буде ще вологий, перевіряйте шпажкою - на неї не повинно налипати тісто.
  • Дістаємо, накриваємо рушником і даємо охолонути.

Нагадаємо, що раніше зірка МастерШеф Лілія Стоянова навчила готувати смачну італійську пасту по простому рецептом.

Також переможець учасник МастерШеф Владислав Міцкевич поділився рецептом американських млинчиків з солоною карамеллю.

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