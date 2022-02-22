Смачні американські млинці на раз-два: суперпростий рецепт від зірки МастерШеф
Фото: Владислав Міцкевич навчив готувати смачні панкейки (instagram.com/mitskevychvlad)
Панкейки - традиційні американські млинці, які подають на сніданок. Ця страва міцно прижилася в меню жителів США. Чому б не озброїться їх досвідом та не спробувати приготувати американське апетитні ласощі у себе на кухні?
Зірка МастерШеф, шеф-кухар Владислав Міцкевич поділився в Instagram рецептом панкейків з солоною карамеллю.
Панкейки з солоною карамеллю
Для приготування панкейків:
- яйця 4шт
- цукор 30 г
- борошно 150 г
Для приготування карамелі:
- цукор 150г
- вершкове масло 50 г
- вершки 100-150 г
- сіль дрібка
Спосіб приготування:
- Відокремлюємо білки від жовтків. Вбиваємо білки з 1 ст.л. цукру до твердих піків.
- Жовтки перетираємо віночком з 1 ст.л. цукру до білого кольору.
- З'єднуємо білки з жовтками, додаємо 150 г просіяного борошна.
- Смажимо невеликі млинці-панкейки у великій кількості рослинної олії.
- 150 грам цукру розтопити на слабкому вогні. Додаємо вершкове масло і вершки за два підходи. Солимо, і карамель готова.
- Поливаємо панкейки солоною карамеллю і за бажанням прикрашаємо ягодами.
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