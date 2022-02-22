Вкуснейшие американские блинчики на раз-два: суперпростой рецепт от звезды МастерШеф
Фото: Владислав Мицкевич научил готовить вкуснейшие панкейки (instagram.com/mitskevychvlad)
Панкейки – традиционные американские блинчики, которые подают на завтрак. Это блюдо прочно прижилось в меню жителей США. Почему бы не вооружится их опытом и не попробовать приготовить американское аппетитное лакомство у себя на кухне?
Звезда МастерШеф, шеф-повар Владислав Мицкевич поделился в Instagram рецептом панкейков с соленой карамелью.
Панкейки с соленой карамелью
Для приготовления панкейков:
- яйца 4шт
- сахар 30 г
- мука 150 г
Для приготовления карамели:
- сахар 150г
- сливочное масло 50 г
- сливки 100-150 г
- соль щепотка
Способ приготовления:
- Отделаем белки от желтков. Вбиваем белки с 1 ст. л. сахара до твердых пиков.
- Желтки перетираем венчиком с 1 ст. л. сахара до белого цвета.
- Соединяем белки с желтками, добавляем 150 г просеянной муки.
- Жарим небольшие блинчики-панкейки в большом количестве растительного масла.
- 150 грамм сахара растопить на слабом огне. Добавляем сливочное масло и сливки в два подхода. Солим, и карамель готова.
- Поливаем панкейки соленой карамелью и по желанию украшаем ягодами.
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