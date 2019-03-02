Палка в животе и пробитая глотка: необычные операции в детской больнице

Доктора рассказали об интересных случаях в хирургии

Спасая жизни пациентов доктора часто проводят различные операции, но бывают действительно уникальные случаи. Об интересных операциях специалисты Винницкой областной детской клинической больницы рассказали местному изданию "20 хвилин".

Однажды парень 10-12 лет подтягивался на турнике, а одноклассники решили пошутить и подставили под него небольшую палку. Когда мальчик спрыгнул с перекладины, то палка через анальное отверстие вошла ему в живот.

Ребенка прямо с деревянной палкой внутри доставили в операционную. У него было повреждения кишечника, брыжейки, все кровоточило, каловые содержания растеклись брюшной полостью и начался перитонит.

Врачи стабилизировали состояние больного, вытянули палку, сделали ему искусственное отверстие на животе, для выведение каловых масс и ушили кишки.

Сейчас парень уже взрослый, и недавно он приезжал в больницу со своим сыном.

Также врачи вспомнили интересный случай с девушкой, которая съезжала на лыжах, не справилась с управлением и въехала в кусты. С перепугу она открыла рот, и в него вошла деревянная палка, которая пробила глотку и через мягкие ткани вышла из стороны шейного отдела позвоночника.

Прямо с деревяшкой ее привезли в больницу. Операторы вынули инородное тело, устранили кровотечение и зашили глотку.

Напомним, что украинка ростом один метр дважды стала мамой. При этом врачи отговаривали ее рожать.

Ранее сообщалось, что украинские врачи провели необычную операцию и "смыли" рак с кости пациента.