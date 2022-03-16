Печерские котики. Как работают киевские волонтеры, запустившие флешмоб по всей Украине

Собственно, об этом рассказывает инструкция, опубликованная в Телеграм-канале "Котиков":

Познакомьтесь с вашими соседями. Именно сейчас необходимо поддерживать тех, кто рядом. В соседней квартире, на вашем этаже или в одном с вами подъезде.

Обменяйтесь контактами, создайте домовые чаты.

Если ваши соседи нуждаются в помощи:

запишите их запросы, проверьте их на адекватность;

постарайтесь закрыть локальные запросы самостоятельно - попросить соседей или самим сходить в магазин или аптеку;

если закрыть запрос не удалось на уровне дома, обращайтесь за помощью к нашим волонтерам;

познакомьтесь с волонтерами нашего сообщества.

Эти действия как будто очевидны, но к волонтерам часто обращаются люди, у которых домовые сообщества на самом деле активны, а порой запросы поступают и вообще с других концов Киева.

Фото: волонтерская организация "Печерские котики" (Александр Зубко, РБК-Украина)

Вторая большая проблема заключается в том, что значительную часть продуктов и почти все лекарства волонтеры добывают там же, где и все остальные люди: в магазинах и аптеках. То есть уменьшают и без того небольшие запасы.

А гуманитарные грузы, особенно из-за рубежа, поступают на адреса органов государственной власти и местного самоуправления. И вот эти организации очередной раз оказались слишком неповоротливыми.

Буквально в понедельник, 14 марта, когда произошла наша беседа, Алексею удалось пересечься в одном из территориальных центров с мэром Киева, Виталием Кличко.

Фото: волонтерская организация "Печерские котики" (Александр Зубко, РБК-Украина)

Тот был уверен, что лекарства из гуманитарных грузов поступают людям. Алексей настаивал, что нет. По телефону помощница городского головы сказала, что соответствующие структуры таки не работают.

Алексей провел встречу с представителями, но она никакого толчка не дала. Представьте себе: где-то в Киеве стоят контейнеры, коробки с лекарствами, едой, одеждой и прочим.

Фото: волонтерская организация "Печерские котики" (Александр Зубко, РБК-Украина)

А у администраторов нет либо людей, либо сил их разгружать и сортировать. Вот в этом лучше всего задействовать волонтеров.

Третья проблема с территориальными социальными службами, которые занимались людьми в трудных обстоятельствах: недвижимыми, или нуждающимися в паллиативной помощи.

Работы у них стало больше, потому что в городе оставалось много пожилых людей, дети и внуки, которые за ними ухаживали, уехали. А работают соцслужбы по старым спискам.

Фото: волонтерская организация "Печерские котики" (Александр Зубко, РБК-Украина)

С другой стороны, многие социальные работники сами покинули город. Волонтеры предлагают брать их на эти освобожденные рабочие места - так они будут иметь официальные полномочия, а еще и зарплату.

Похожая ситуация и в других организациях. Например, еду могли бы готовить столовые при больницах, а уж волонтеры работали бы в них и разносили пайки.

Итак, перед нами две глобальные задачи: запустить работу социальных служб и подразделений обеспечения местных администраций, потому что в официальных структурах всегда материальные возможности больше.

И организовать взаимодействие жителей "на местах", потому что они ближе друг к другу и это требует наименьших ресурсов. А волонтерам работа будет всегда. Они успевают там, где неповоротливые или сжатые инструкциями и обычаями администрации часто ничего не могут сделать.

Фото: волонтерская организация "Печерские котики" (Александр Зубко, РБК-Украина)

Волонтерские организации сотрудничают между собой. Они отличаются и по направлению работы - какие-то больше занимаются гражданским населением, какие-то - военными, и по локализации.

"Котики", например, вписаны в границы Печерского района. Примером же для них были "Соломенские котики". Есть еще территориальная специфика, но это уже тема для другого разговора.

Уже работают "Львовские" и "Черновицкие". Но структура взаимодействия волонтерских ячеек горизонтальная. Вертикальная и централизованная у органов власти и самоуправления. И поиски помощи стоит начинать именно с них.

Фото: волонтерская организация "Печерские котики" (Александр Зубко, РБК-Украина)

Так, в связке с Киевской городской государственной администрацией работает "Благотворительный Фонд "Будущий Киев", их результатом является Гуманитарный штаб. Там можно как получить помощь, так и предложить ее.

Есть уже категории лекарств, которые выдаются бесплатно. Подобная информация часто распылена, поэтому те, кто владеет интернетом и системами поиска, помогайте тем, кто доступа к сети не имеет или не умеет пользоваться.