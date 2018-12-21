Перевернулась маршрутка: пассажиры рассказали подробности инцидента

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Пассажирам пришлось выбираться из автобуса через открытый люк

В пятницу, 21 декабря возле села Плюты в Киевской области перевернулась маршрутка с 30-ю пассажирами. О том, как произошло ДТП рассказала одна из пассажирок, Наталья Бугреева в своем комментарии для сайта OBOZREVATEL.

Она сообщила, что рано утром, когда люди ехали по своим делам в Киев, маршрутку внезапно начало заносить по скользкой дороге, но как отметила пассажирка, водитель ехал без превышения скорости.

"Водитель ехал нормально, не гнал. Сама дорога была пустой, однако через лобовое стекло я видела, как асфальт блестел из-за гололеда. Мы ехали ровно, как вдруг автомобиль начало водить из стороны в сторону", — рассказала женщина.

Она отметила, что именно сегодня решила выбрать поездку на маршрутке, так как в предыдущие дни добиралась на работу на попутках. В результате ДТП женщина получила травму ноги.

Фото (facebook.com/pol.kyivregion)

Наталья Бугреева рассказала, что после того, как транспортное средство перевернулось, пассажиры выбирались из него через открытый люк. В помощь к ним прибежал молодой парень, который в это же время проезжал по трассе. Этот же водитель забрал в свою машину четырех пассажиров маршрутки и довез их до города.

"Потом он взял с собой четырех человек, в том числе и меня, и довез до Киева. От шока я отошла уже на станции метро "Выдубичи", когда начала замечать на себе взгляды людей. Оказалось, я испачкалась, когда вылезала из салона", - рассказала пострадавшая.

Она сообщила, что получила травму ноги, а о травмах остальных пассажиров ей ничего не известно.

"Когда маршрутку начало заносить, водитель сразу съехал к забору, и мы лишь опрокинулись на бок. Если бы это произошло на спуске, думаю, нас перевернуло бы дважды", - рассказала женщина.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в результате ДТП в Киеве погибла молодая беременная женщина, которую зажало в автомобиле.

А также мы рассказывали о том, что во Львове полиция с трудом поймала нарушителя, который за 20 минут устроил три ДТП.

Видео: РБК-Украина