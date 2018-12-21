Перекинулася маршрутка: пасажири розповіли подробиці інциденту

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Пасажирам довелося вибиратися з автобуса через відкритий люк

У п'ятницю, 21 грудня біля села Плюти в Київській області перекинулася маршрутка з 30-ма пасажирами. Про те, як сталася ДТП розповіла одна з пасажирок, Наталія Бугреева у своєму коментарі для сайту OBOZREVATEL.

Вона повідомила, що вранці, коли люди їхали у своїх справах до Києва, маршрутку раптово почало заносити по слизькій дорозі, але як зазначила пасажирка, водій їхав без перевищення швидкості.

"Водій їхав нормально, не гнав. Сама дорога була порожньою, однак через лобове скло я бачила, як асфальт блищав через ожеледицю. Ми їхали рівно, як раптом автомобіль почало водити з боку в бік", — розповіла жінка.

Вона зазначила, що саме сьогодні вирішила вибрати поїздку на маршрутці, так як в попередні дні добиралася на роботу на попутках. В результаті ДТП жінка отримала травму ноги.

Фото (facebook.com/pol.kyivregion)

Наталія Бугреева розповіла, що після того, як транспортний засіб перевернувся, пасажири вибиралися з нього через відкритий люк. На допомогу до них прибіг молодий хлопець, який у цей час проїжджав по трасі. Цей же водій забрав у свою машину чотирьох пасажирів маршрутки і довіз їх до міста.

"Потім він узяв з собою чотирьох осіб, в тому числі і мене, і довіз до Києва. Від шоку я відійшла вже на станції метро "Видубичі", коли почала помічати на собі погляди людей. Виявилося, я забруднилася, коли вилазила з салону", - розповіла постраждала.

Вона повідомила, що отримала травму ноги, а про травми інших пасажирів їй нічого не відомо.

"Коли маршрутку почало заносити, водій відразу з'їхав до паркану, і ми перекинулися на бік. Якщо б це сталося на узвозі, думаю, нас перевернуло б двічі", - розповіла жінка.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в результаті ДТП в Києві загинула молода вагітна жінка, яку затиснуло в автомобілі.

А також ми розповідали про те, що у Львові поліція насилу зловила порушника, який за 20 хвилин влаштував три ДТП.

Відео: РБК-Україна